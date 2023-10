Setor da construção civil projeta crescimento para 2024

Com um total que supera R$ 5 bilhões já financiados, o Banrisul projeta chegar a mais R$ 1 bilhão em crédito ao setor da construção civil gaúcho até o próximo dezembro. Diante destes expressivos números, o presidente do banco, Fernando Lemos, acredita nesta parceria como um dos principais propulsores de crescimento do Rio Grande do Sul neste ano. O gestor foi o convidado de evento promovido pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) nesta segunda-feira (2).

LEIA MAIS: Construção civil também tem força em Passo Fundo

“Trata-se de uma carteira bastante expressiva hoje, temos mais 30 mil clientes na categoria tomador final e mais de 80 empresas que têm plano empresarial junto ao banco nesse momento. Esta é uma indústria que gera muito emprego e renda, por isso a sua importância neste momento”, destacou Lemos.

A instituição financeira, de acordo com o dirigente, precisa acompanhar o avanço tecnológico do segmento que abrange todas as atividades de produção de obras. “Hoje se levanta um prédio em poucos dias, praticamente”. Sendo assim, o presidente do Banrisul ressaltou também irá reequipar as agências. "Estamos contratando um novo diretor de TI e substituindo cerca de 12 mil computadores que já estavam desatualizados para o melhor funcionamento dos nossos sistemas”.

Na avaliação do presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, a capitalidade do banco tem sido uma das chaves para o sucesso da parceria. “A presença do Banrisul em regiões diversas se faz fundamental, porque assim eles acabam conhecendo o mais cada peculiaridade do mercado e podendo prestar esse serviço que é intangível para o relacionamento”, resumiu.

A perspectiva para o setor, segundo Teitelbaum, é de chegar até o final de 2024 com “uma taxa de juros de um dígito”. Ele avalia que, com essa queda, o setor poderá ser competitivo novamente. “A queda do juro fundamental, tanto na ponta do consumidor, para aumentar o poder de compra, quanto na ponta da empresa, na tomada de crédito”, analisou.

Diante de uma velocidade de vendas constante - de 300 a 500 unidades ao mês -, o presidente da entidade prevê chegar até o final do ano com estabilidade: “Devemos atingir números similares ao do ano passado, que já foi um ano muito bom, tendo em vista esse desafio muito grande frente ao tamanho da taxa selic que a gente vem observando no momento”.

Na prática, esse cenário já está sendo percebido pelos principais atores do segmento. É o caso da Tomasetto Engenharia, que trabalha com o Banrisul desde 2015. “Acabamos de lançar um empreendimento de alto padrão no bairro Mont´Serrat, além de outros na rua Cel Bordini e na Cidade Baixa. Estamos conseguindo vender bem, mesmo com os juros em alta”, comemora o sócio-diretor da empresa, Roberto Tomasetto.