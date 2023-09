Construção civil também tem força em Passo Fundo

De Passo Fundo

Um dos símbolos da pujança econômica das regiões Norte, Noroeste e Missões pode ser visto nas ruas de Passo Fundo. De acordo com a regional local do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-RS), hoje há 109 prédios em obras na cidade. Entre elas, o o mais alto prédio residencial em construção, projetado para ter mais de 40 andares e 140 metros de altura.



“A diversidade de negócios em Passo Fundo e na região é o que mantém este mercado aquecido. E a tendência é de seguirmos avançando nos próximos anos, porque é um movimento muito concreto nestes últimos 10 anos”, diz o presidente da entidade em Passo Fundo, Cristiano Dasso, CEO da Una Construtora.



Ele foi um dos participantes do painel promovido pelo Jornal do Comércio na noite desta quarta-feira, 13 de setembro, no UPF Parque Tecnológico.



Passo Fundo tem hoje o terceiro mercado imobiliário mais aquecido do Estado.