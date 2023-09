PIB do Rio Grande do Sul cresce 2,3% no segundo trimestre de 2023

Entre os meses de abril e junho deste ano, a economia gaúcha verificou alta de 2,3% na comparação com o trimestre anterior. O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul é superior ao registrado no Brasil no mesmo período (0,9%) e foi puxado pelos números positivos da agropecuária (4,1%) e da indústria (3,3%).

Os dois segmentos no Estado tiveram desempenhos melhores do que o geral do País, que observou uma queda de - 0,9% na agropecuária e um incremento de apenas 0,9% na indústria. A situação se inverte quando o tópico é Serviços, com o Brasil crescendo mais do que o Rio Grande do Sul: 0,6% contra 0,4%. Levando em consideração a evolução do PIB no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo intervalo em 2022, a elevação no Estado foi de 7,5%, enquanto no Brasil o crescimento chegou a 3,4%. Os números foram apresentados nesta terça-feira (26) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG).

"O desempenho no segundo trimestre do ano mostra que a economia gaúcha voltou a crescer, superando as adversidades causadas por duas estiagens seguidas", comenta a secretária estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans. Ela adianta que o próximo trimestre deverá ser um novo desafio, uma vez que será impactado pelos efeitos climáticos adversos que resultaram em prejuízos aos municípios gaúchos.

Já no acumulado do primeiro semestre de 2023, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 4,5% em relação ao período de janeiro a junho do ano anterior, com destaque para a expansão na agropecuária (29,8%) e nos serviços (3%). A indústria apresentou retração de 5,9%. No País, na mesma base de comparação, a economia registrou alta de 3,7% nos seis primeiros meses do ano. "Em geral, os números positivos da economia gaúcha neste primeiro semestre foram puxados pela recuperação, ainda que parcial, da agropecuária e pelo bom desempenho agregado dos serviços", aponta o chefe da Divisão de Análise Econômica do DEE, Martinho Lazzari.



2º trimestre de 2023 x 2º trimestre de 2022



Ainda que tenha sido afetado por nova estiagem no início de 2023, o impacto da falta de chuvas nas lavouras do Estado foi menor do que o registrado em 2022. Com isso, a agropecuária apresentou a maior expansão (44% contra 17% no Brasil) entre os segmentos da economia no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2022. A recuperação na produção de soja (36%) e milho (31,8%) impulsionou a alta nos números.

Na comparação do segundo semestre deste ano com o período de abril a junho de 2022, a indústria foi o único entre os grandes segmentos a apresentar queda no PIB no Rio Grande do Sul (-5% contra alta de 1,5% no País). A redução mais expressiva em termos percentuais foi nas indústrias da área de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-12,6%), no entanto a principal influência na taxa final do segmento foi a da indústria de transformação, a mais representativa do setor no Estado, com diminuição de -4,8%.

Entre as principais atividades da indústria de transformação, os maiores pesos negativos vieram dos produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-10,3%), produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (-20,3%) e das máquinas e equipamentos (-8,8%). Entre as principais altas estão as atividades de produtos químicos (5,1%), bebidas (12,3%) e produtos do fumo (7,1%). Nos Serviços, a variação foi positiva em 2,6% no segundo trimestre, contra 2,3% do Brasil. Os destaques no segmento foram as atividades de intermediação financeira e seguros (9%), serviços de informação (5,6%) e transportes, armazenagem e correio (3,9%). Os números do Comércio, com queda de -1,3% em relação a 2022, representaram exceção no segmento.

Entre as atividades comerciais, o comércio de veículos foi o principal destaque do período (alta de 25,3%), em que também apresentaram crescimento as vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos de perfumaria e cosméticos (8,2%), hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,4%) e material de construção (0,1%). Nas baixas, os maiores impactos vieram das atividades de comércio de outros artigos de uso pessoal e doméstico (-15,2%), combustíveis e lubrificantes (-6,6%) e tecidos, vestuário e calçados (-13,1%).



Quatro trimestres

Nos números acumulados dos últimos quatro trimestres (do 3º trimestre de 2022 ao 2º trimestre de 2023), o PIB do Rio Grande do Sul apresentou alta de 1,5%. No Brasil, o acumulado chegou a 3,2%.

PIB Gaúcho:

Trimestre comparado ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal)

2º Tri 2022: -3,5%

3º Tri 2022: 4,5%

4º Tri 2022: 0,8%

1º Tri 2023: -0,2%

2º Tri 2023: 2,3%

*Números revisados.