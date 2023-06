PIB gaúcho recua 0,7% no primeiro trimestre de 2023

Nícolas Pasinato

Puxado pelo desempenho negativo da agropecuária (-21,3%) e da indústria (-4,4%), o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul registrou uma queda de 0,7% no primeiro trimestre de 2023. O setor de serviços ficou praticamente estável no período, com leve crescimento de 0,3%. O resultado vai na contramão do País, que, nos primeiros três meses do ano, apresentou uma alta de 1,9% no PIB, tendo como principal motor o Agro, com avanço de 21,6%. Na indústria, a queda no setor industrial é traduzida, principalmente, pela baixa nas atividades da indústria de transformação (-5,6%) - que possui maior participação no segmento - seguido pelos recuos na eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-1,9%) e construção (-1,7%).Quando os números da economia gaúcha são comparados com o primeiro trimestre do ano passado, por sua vez, o sinal de negativo passa a positivo, com pequeno salto de 1,7%, enquanto o Brasil obteve alta de 4% na mesma base de comparação.