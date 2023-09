Governo do RS reduz para 3% alíquota de ICMS do setor calçadista

Um decreto assinado nesta terça-feira (26) pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), reduziu de 4% para 3% a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do setor calçadista, uma antiga demanda dos representantes do ramo no Estado. Com a redução de 1%, a Receita Estadual vai deixar de arrecadar cerca de R$ 60 milhões, mas o governo espera compensar a perda com geração de empregos e investimentos na área.

"Abrir mão do ICMS é sempre subjetivo porque não há como se apurar o quanto poderíamos perder de empresas se não fizéssemos esse movimento e o quanto vamos animar de investimentos. Apostamos que com essa condição fiscal equalizada em relação aos outros Estados a gente consiga ter mais competitividade. Temos mão de obra qualificada, capital humano formado para este setor, empresas consolidadas que devem responder ao estimulo com novos investimentos", ponderou o governador.

O setor calçadista é responsável por quase 300 mil empregos, entre diretos e indiretos, no Rio Grande do Sul. No Brasil, o Estado representa 30% da mão de obra e nove cidades gaúchas estão entre as 25 que mais empregam no setor calçadista.

Mais informações em breve.