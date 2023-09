Loja de calçados vai abrir onde já foi tradicional café no Moinhos de Vento

Patrícia Comunello

Um dos endereços onde funcionou por 25 anos uma das cafeterias mais populares de Porto Alegre, até fechar em meados de 2020 no auge da pandemia, vai ter nova operação e bem diferente. No ponto na rua mais badalada do bairro Moinhos de Vento e ex-Café do Porto, a Bottero, fabricante e varejista de calçados e acessórios femininos, deve abrir unidade até fim de setembro, informa a marca. A calçadista, uma das maiores fabricantes do Brasil no setor, terá a terceira franquia no Rio Grande do Sul, desta vez na rua Padre Chagas, 293. Há menos de um mês a segunda unidade entrou em operação no Praia de Belas Shopping, também na Capital. A fachada da Padre Chagas já está pronta e estampa o aviso de que, em breve, estreia na região.