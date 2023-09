Pucrs promove eficiência energética e Rede Marista aposta na geração fotovoltaica

O combate às mudanças climáticas passa pela contribuição do campo acadêmico. Nesse contexto, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) comemora os 15 anos do Projeto USE – Uso Sustentável de Energia, celebrados em 2023, e a Rede Marista, da qual a universidade faz parte, recentemente inaugurou a usina fotovoltaica Champagnat 1 no Recando Marista do Lami, em Porto Alegre.

O complexo solar irá gerar 780MWh e essa energia será revertida em créditos para atender 33 unidades maristas. O investimento na estrutura foi de aproximadamente 3 milhões. O coordenador do USE e do curso de Engenharia de Energias Renováveis da Escola Politécnica, Odilon Duarte, adianta que há estudos para implementar mais duas usinas fotovoltaicas, mas os empreendimentos ainda não têm definidos os cronogramas e os aportes necessários.

Sobre o Projeto USE – Uso Sustentável de Energia, o professor lembra que a iniciativa nasceu da preocupação em desenvolver práticas que ajudem a diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa. No começo, Duarte diz que foram adotadas ações voltadas mais para dentro da universidade, principalmente com medidas para evitar o desperdício. “A energia mais limpa é aquela que a gente não gera”, argumenta o professor. Nesse panorama, o programa trabalhou em temas como sistemas de iluminação e de ar-condicionado, que representam elevados consumos para a Pucrs.

O coordenador do USE destaca que, além da troca de equipamentos antigos por mais modernos, como lâmpadas de LED, foi necessário mudar a maneira de utilizar a energia. Somente com alterações de hábitos, como por exemplo não colocar o condicionador de ar na temperatura mais extrema e desligar as luzes não utilizadas, já foi possível alcançar uma economia de 10% no consumo de energia.

Duarte comenta que, após fazer essas atividades dentro da Pucrs, o USE saiu dos limites da universidade e também foi aplicado em várias escolas maristas. Depois, as ações também alcançaram outras instituições particulares e públicas e empresas, que começaram a aproveitar o projeto através de palestras e questões relacionadas com o diagnóstico e empreendimentos de eficiência energética.

“Lembrando que isso não tem custo nenhum, a gente brinca que era um caixeiro-viajante, pegava a mala e ia dar palestras e desenvolvia técnicas com os professores”, assinala o coordenador do USE. Participam do projeto funcionários, alunos e professores de diversos cursos como engenharia, arquitetura, psicologia, direito, pedagogia e comunicação. Integrantes da iniciativa já realizaram mais de 4,6 mil ações dentro e fora da universidade.