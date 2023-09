Midea lança produto para Data Centers e busca aumentar exportações

O segmento de equipamentos de ar condicionado da multinacional chinesa Midea Carrier, com planta em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está buscando expandir mercado e ampliar o número de exportações para outros países latinos. No final de agosto, o grupo lançou a linha CRAH (Computer Room Air Handler), um produto específico para refrigerar Data Centers. Segundo o gerente da fábrica gaúcha, Ranieri Calza, isso pode gerar mais empregos na fábrica nos próximos anos e consolidar a presença dos produtos produzidos em solo gaúcho para outros países da América Latina e até para os Estados Unidos.

"A vida das pessoas é digital e está cada vez mais conectada. Para que o Data Center possa operar, é preciso que ele esteja refrigerado 24 horas por dia, todos os dias. Por isso, desenvolvemos o CRAH", justificou Calza.

A fábrica, que é a única da América Latina com capacidade para produzir refrigeradores comerciais deste porte, aposta em tecnologia e automação para confeccionar produtos cada vez mais customizados para as necessidades dos clientes. "Nosso desafio é ser uma fábrica eficiente e capaz de atender hotéis, cinemas e, agora, os Data Centers. Tudo isso precisa de robôs e digitalização", afirmou.

De maneira geral, os dois modelos do CRAH, CRAH Springer TECH e Fan Wall Springer TECH, que podem ser combinados em até 32 unidades, totalizando capacidades de 4.640 KW e 6.720 KW, respectivamente, climatizam os equipamentos de Data Center que, sem refrigeração, não conseguem operar adequadamente. Além disso, em casos de queda de energia, o sistema de alimentação secundária mantém o Data Center operante. "É uma geração de energia muito forte pela quantidade de dados. Se não for condicionado, eles [Data Centers] não funcionam", explicou Calza. Para isso, o CRAH opera em harmonia com outro equipamento da Midea, o condensador chiller, que pode ser aplicado para outros fins comerciais.

Segundo uma lista feita pela Data Centre Magazine em 2021, o Brasil é o principal mercado de data centers da América Latina. O aumento da demanda tecnológica e o crescimento da computação em nuvem são alguns dos fatores que impulsionam esse mercado no País. Atualmente, a produção da planta de Canoas é 90% destinada ao abastecimento do mercado nacional, mas o novo produto também é uma oportunidade de expansão de mercado estrangeiro, de acordo com o gerente.

"A gente já exporta para o Caribe, Argentina, Chile, Equador, México. Produzimos, inclusive, em tensões diferentes e atendendo às especificidades de cada país. Estamos apostando na exportação também do CRAH para o mercado de Data Centers, temos expectativa de ganhar mercado com essa inovação", projetou Calza. Os equipamentos foram oficialmente apresentados durante o evento Open Factory Data Centers, realizado no último 29 de agosto, na fábrica da Midea Carrier em Canoas e que reuniu mais de 200 participantes que compõem alguns dos principais players do mercado.

LEIA TAMBÉM: Novo data center é anunciado no 4º Distrito de Porto Alegre

Sustentabilidade está no radar da empresa

Para minimizar os impactos ambientais provocados pela indústria, a planta está investindo em soluções de maior eficiência produtiva. "Estamos investindo na produção de gases refrigerantes com menor impacto para a camada de ozônio e efeito estufa, é uma estratégia nossa", garantiu o gerente da regional gaúcha da Midea Carrier, Ranieri Calza.

Segundo ele, a planta da Midea em Canoas tem aproximadamente 500 colaboradores e produz cerca de 250 mil toneladas refrigeradas (ou cerca de 25 mil produtos por ano) e está preparada para se tornar mais sustentável. A ideia é que, até ano que vem, a fábrica tenha descarte zero de resíduos gerados na unidade par aterro. "Um dos nossos focos é estar conectados com práticas ESG", afirmou. Além disso, ele destacou uma estação de tratamento de afluentes. "Temos um processo controlado e limpo do início ao fim".