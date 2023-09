Empreendedores anseiam por marco regulatório da energia eólica offshore ainda em 2023

É praticamente unânime a opinião que o Brasil e, particularmente, o Rio Grande do Sul têm um gigantesco potencial para ser aproveitado em relação à geração da energia eólica offshore (no mar). Mas, os empreendedores interessados em investir nessa área destacam que também é fundamental que seja aprovado o marco legal desse setor, o que eles projetam e torcem para que ocorra antes do final do ano.

A diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, salienta que afirmação feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em São Paulo, durante a 14ª edição do Brazil Windpower, deixou os investidores entusiasmados. No evento, ele anunciou que vem trabalhando com o Congresso Nacional um marco legal para a exploração de energia eólica em alto-mar e que espera que o tema esteja consolidado até dezembro.

notícia que animou o setor foi dada pela Petrobras 3,5 mil MW (cerca de 80% da demanda de energia do Estado) estão previstos para serem implementados na costa gaúcha (em frente ao município de Mostardas). Outraao comunicar que encaminhou ao Ibama solicitação para começar o processo de licenciamento ambiental de 10 áreas no mar brasileiro destinadas ao desenvolvimento de projetos de energia eólica. O conjunto desses empreendimentos soma 23 mil MW, sendo que

Daniela ressalta ainda que o fato do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, quando exercia a função de senador pelo Rio Grande do Norte, ter atuado intensamente para fortalecer a evolução da energia eólica no País indica que a estatal investirá na transição energética e nas fontes renováveis. "A Petrobras é um player gigantesco e possui conhecimento do território nacional", comenta a integrante do Sindienergia-RS.

Quanto à questão da legislação, o secretário adjunto estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli, também espera que a regulamentação do marco legal da geração offshore ocorra neste ano. "Tanto do ponto de vista do licenciamento (ambiental) como do investidor nós precisamos das regras claras", frisa o secretário adjunto.

Camardelli e Daniela receberam uma missão de empreendedores norte-americanos que estiveram em Porto Alegre e Osório, na quarta (13) e quinta-feira (14), para estreitar relações e observar oportunidades de investimentos. "O Brasil tem enorme potencial para a energia eólica offshore, invejável", enfatiza a presidente da Offshore Wind US, Liz Burdock. A entidade cria conexões entre as companhias do setor e também entre o poder público.

Liz justifica sua opinião salientando que o País possui uma boa infraestrutura portuária, que precisa apenas de um pouco de investimento, mas que pode dar suporte a essa nova indústria no País. Além disso, ela cita a operação já madura do Brasil com as usinas eólicas onshore (em terra) e a presença de companhias do segmento de óleo e gás (que podem diversificar atividades e acelerar o desenvolvimento da energia eólica offshore, pois têm experiência em trabalhar em alto-mar).

Quem também esteve presente durante a passagem dos norte-americanos no Rio Grande do Sul foi a prefeita de São José do Norte, Fabiany Zogbi Roig (União Brasil). Ela lembra que, além do potencial offshore, na área onshore há dois projetos eólicos com o licenciamento ambiental tramitando para se instalarem na cidade.

"O País precisa de outras fontes de energia e no nosso município temos as condições ambientais necessárias para esses projetos, com grande incidência de vento", indica Fabiany. Se no mar e na terra a questão da energia eólica não apresenta tantas restrições para ir adiante, na Lagoa dos Patos (a chamada geração nearshore) a prefeita admite que é uma questão mais delicada, porque no local são desenvolvidas várias atividades tradicionais, com a presença de muitos pescadores artesanais.

"Então, é um assunto que precisa ser tratado com muita cautela para se ter a garantia que em hipótese alguma isso (produção de energia) vai prejudicar a realização dessas atividades", sustenta. Segundo dados do governo gaúcho, nas lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira há o potencial para desenvolver até 34 mil MW eólicos e na costa do Rio Grande do Sul mais do que 80 mil MW.