Prédio residencial mais sustentável do País está em Porto Alegre

Está em Porto Alegre o prédio residencial mais sustentável do Brasil e um dos 100 icônicos empreendimentos sustentáveis do mundo. O IDEA Bagé recebeu, nesta quinta-feira (7) de setembro, em Nova Deli, na Índia, durante o G20, presidência da Índia, o reconhecimento do Bureau de Eficiência Energética, Ministério da Energia do Governo da Índia como um dos 100 icônicos edifícios sustentáveis do mundo.



Na justificativa da escolha, o Bureau de Eficiência Energética disse que o empreendimento está em sintonia com o princípio do "Vasudhaiva Kutumbakam" – O Mundo é uma Família - e destacou que "a iniciativa expõe prédios e estabelecimentos exemplares que promovam projetos preocupados com o clima e o meio ambiente, que destaquem as inovações que podem desencadear uma transformação global rumo à construções sustentáveis e honrar o comprometimento na luta contra as mudanças climáticas".



O IDEA Bagé também é o único edifício residencial brasileiro a ter a certificação platina (a mais elevada) GBC Brasil Condomínio, por seus atributos de sustentabilidade desde a construção até o dia a dia dos moradores.



Com 14 apartamentos, o empreendimento foi construído com foco na redução dos gastos com a manutenção do prédio, água, aquecimento de água e energia elétrica, reunindo várias tecnologias que geram valorização patrimonial. A fachada do IDEA Bagé possui brises móveis, que ajudam a controlar a entrada de sol e na melhoria do conforto térmico. Vidros especiais reduzem a entrada do calor e bloqueiam os raios ultravioleta e toda iluminação condominial foi feita com lâmpadas LED, com sensores de presença.



O conceito IDEA, adotado pela Capitânia, trabalhou materiais sustentáveis, certificados e declarações ambientais de produto, informando sobre seu ciclo de vida e baixo impacto ambiental. A seleção deles conquistou o reconhecimento do diferencial pela GBC Brasil e atingiu 91 dos 110 pontos possíveis de análise. O condomínio alia tecnologia, automação e internet das coisas, com identificadores sustentáveis, sistema de painéis fotovoltaicos com capacidade de gerar toda a energia elétrica necessária para manter a área condominial e ainda abastecer em torno de 30% dos apartamentos.



Nos apartamentos, o sistema de aquecimento de água central solar reduz o consumo de gás em mais de 80%. Chuveiros com certificação LEED atendem aos requisitos de construções sustentáveis, diminuindo pela metade o consumo de água dos banhos, assim como o sistema de descarga dos vasos sanitários que reduzem em 30% o consumo de água.



A adoção da tecnologia, automação e internet das coisas incorporaram ao IDEA Bagé sensores que medem os consumos de energia, água e gás. A fachada é térmica e autolimpante. A água da chuva, e a gerada por condensação nos aparelhos de ar-condicionado, é coletada numa cisterna e utilizada para irrigação. Todos os box de estacionamento tem espera para abastecimento de carro elétrico, ligada ao medidor de energia do apartamento.