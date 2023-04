Incorporadora gaúcha recebe destaque nacional por sustentabilidade em residencial

Green Building Council Brasil Um prédio residencial no bairro Petrópolis. Apartamentos de três dormitórios, suítes e sacadas. De fora poderia até parecer um empreendimento como os outros que surgiram no boom da construção civil em Porto Alegre. Acontece que, mesmo de fora, o Idea Bagé, edifício da incorporadora Capitânia, já chama a atenção pelo conceito marcante e que, nesta terça-feira (18), irá receber a certificação platina do(GBC). A mais elevada distinção reconhece o projeto sustentável e econômico do residencial, que é o primeiro a conseguir tal feito e serve de referência nacional para o setor.

Localizado na Avenida Bagé, os princípios que norteiam o Idea são visíveis na fachada e também logo na entrada do edifício. Tinta especial e auto limpante, brises móveis para controle de luz solar, paredes de vidros duplo, que protegem dos raios UV e lajes de espessura considerável para isolamento acústico entre apartamentos vizinhos. Tudo isso foi pensado para trazer mais conforto e economia aos moradores. "A tinta é auto limpante, não precisa de manutenção por uns nove anos", contou o arquiteto e sócio da Capitânia, Renato Turquenich. E a economia não é só de dinheiro, mas de recursos naturais: no hall de entrada, por exemplo, as plantas nativas são irrigadas a partir de um sistema que reaproveita água da chuva e do ar-condicionado.

"Sabe aquelas gotinhas que pingam do ar condicionado? Dependendo do dia e do total de horas em que o aparelho fica ligado, pode chegar a 22 litros. Nós aproveitamos para irrigar o jardim", contou o engenheiro e sócio Mauro Touguinha de Oliveira. Também são utilizados sensores de presença para acendimento e apagar de luzes e placas fotovoltaicas. A luz solar é capaz de abastecer todas as áreas comuns do condomínio e ainda abastecer cerca de 30% dos apartamentos. Além disso, a central de água aquecida por sistema solar reduz o consumo de gás em até 80% e chuveiros LEED economizam até 50% do consumo de água no banho.

Soluções sustentáveis podem gerar economia de até R$ 10 mil por ano

Os sócios calculam que uma família pode economizar até R$ 10 mil por ano com todas as medidas tomadas na hora da construção do Idea Bagé. "Nossos apartamentos têm o preço do mercado, mas não são iguais aos outros. Os potenciais compradores sentam para conversar com a gente e começam a comparar os nossos com outros apartamentos, mas quando perguntamos se tem todos esses dispositivos que oferecemos, não possuem", sintetizou o engenheiro. A seleção feita pela GBC apontou que o Idea conquistou 91 dos 110 requisitos analisados.

Outro diferencial do residencial é a capacidade de personalização dos apartamentos. Como são construídos por cima de uma laje única, não há vigas nas paredes internas, o que possibilita modificar a quantidade de cômodos e adaptá-los. "Tem um morador que construiu um quarto especial para o pet", exemplificou o arquiteto Renato. O Idea também tem sistemas automatizados e seus dados estão todos na nuvem. "Se tem qualquer problema, o sistema avisa. É possível automatizar a irrigação dos jardins, inclusive os da fachada. A pessoa pode ficar viajando muito tempo que as plantas não vão morrer", explicou. Em um painel na entrada do prédio, estavam as informações, em tempo real, sobre o total de geração de energia renovável e de água quente.

O engenheiro e proprietário de um dos apartamentos de mais de 100 metros quadrados, Aly Ferreira Flores Filho, mora há um ano no Idea Bagé e afirmou estar satisfeito com as tecnologias da construção. "O Idea foi o primeiro que vimos na procura e ficamos interessados nas tecnologias. Sempre quisemos explorar economia de energia elétrica, economia de gás para aquecimento. Se a gente fizer um balanço, estamos sempre no lucro nessa história", considerou.

Para os sócios, receber a certificação é muito gratificante, pois reconhece pontos que sempre estiveram preocupados. Como ressalta o arquiteto Renato, os residenciais da Capitânia são feitos vislumbrando 50 anos no futuro, que é o tempo de vida útil do empreendimento. "Quando começamos a colocar espera para abastecimento de carro elétrico, as pessoas ficavam pensando questionando, já que havia poucos carros assim. Hoje é cada vez mais comum", disse. E o engenheiro complementou: "É um prédio com alma, que se diferencia de todos os outros."