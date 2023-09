Ceran presta informações à prefeitura de Bento Gonçalves sobre ações durante cheias, mas sem detalhamentos

prefeitura de Bento Gonçalves encaminhou, na semana passada, ofício à Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) Castro Alves, Monte Claro e 14 de julho), para esclarecer as medidas tomadas pela empresa durante a elevação das águas. Apesar do poder público ter enviado 13 perguntas pontuais sobre o assunto, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura as informações repassadas pela companhia foram as mesmas publicadas em seu site, ou seja, sem entrar nos pormenores dos questionamentos. Depois dos estragos ocasionados com as recentes enchentes, a, que possui três hidrelétricas operando na região (), para esclarecer as medidas tomadas pela empresa durante a elevação das águas. Apesar do poder público ter enviado 13 perguntas pontuais sobre o assunto, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura as informações repassadas pela companhia foram as mesmas publicadas em seu site, ou seja, sem entrar nos pormenores dos questionamentos.



Na nota divulgada pela Ceran, a empresa destaca que durante as cheias monitora em tempo real todas as estruturas, que, em nenhum momento, apresentaram anomalias que indicassem risco de rompimento, o que não levou ao acionamento das sirenes de emergência. Reforça também que "todos os protocolos de segurança de barragem foram cumpridos durante o evento, incluindo as comunicações com as Defesas Civis dos municípios, que atuaram junto à população".

No entanto, a prefeitura fez perguntas específicas como, por exemplo, qual foi o primeiro alerta emitido às populações ribeirinhas? Qual foi o horário que emitiram o alerta de evacuação destas populações? Quais as inspeções de segurança são realizadas nas três barragens do Complexo Energético Rio das Antas e quais as suas periodicidades? E existe algum plano de prestar assistência às vítimas do desastre ocorrido? Pontos que não são detalhados na nota.

A prefeitura de Bento Gonçalves, conforme a sua assessoria, continuará monitorando o assunto e aguardará as respostas de outros órgãos que foram acionados formalmente. Também foram mandados ofícios para entidades como Ministério Público Federal, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Paralelamente à nota oficial publicada, a Ceran produziu um material explicativo sobre a questão das comportas das usinas, já que houve insinuações de moradores da região atingida pela cheia que a abertura desses mecanismos teria contribuído para as inundações. Sobre o tema, a empresa informa que as usinas de Monte Claro e 14 de Julho, por serem projetadas para uma maior vazão que a Castro Alves, possuem duas comportas de vertedouro. Elas são abertas somente quando a água já está passando sobre a crista da barragem, para não sobrecarregar as estruturas, não alterando a vazão do rio.

Sobre a opção comportas ficarem fechadas em grandes cheias, a companhia detalha que essa ação, além de não alterar em nada o fluxo de água, porque ele passaria sobre a crista da barragem, a não abertura dessas comportas colocaria em risco as estruturas e consequentemente a segurança da população. Ainda segundo a empresa, os reservatórios das usinas não podem amortecer uma cheia, pois pelas pequenas dimensões e característica “a fio d´água” (sem grandes acúmulos), todo fluxo que chega na barragem em situações de alta vazão precisa passar.