Federasul apresenta propostas reconstruir cidades do Vale do Taquari

Um documento com 16 propostas para reconstruir as cidades do Vale do Taquari atingidas pelas enchentes será entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à bancada federal gaúcha. As reivindicações foram apresentadas nesta quarta-feira (13) pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) durante o Tá na Mesa. As medidas já foram encaminhadas ao governador Eduardo Leite. Entre as propostas, está a solicitação ao governo estadual da isenção de ICMS nas doações de produtos e serviços voltados a reconstrução e compra de mobiliário para estruturas públicas, das pequenas empresas e das casas populares.

Já para o governo federal é pedido apoio com recursos financeiros a fundo perdido para reconstrução das moradias populares destruídas, sendo realocadas em novas áreas consideradas seguras na avaliação do novo plano diretor. Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é solicitada a prorrogação de todos os financiamentos vigentes exclusivamente dos CNPJs identificados como atingidos por coluna d'água, por um ano sem juros, sem multa ou qualquer tipo de correção. O documento encaminhado aos governos federal e estadual, poder Legislativo e bancada federal gaúcha foi assinado pela Federasul, Instituto Cultural Floresta e entidades comerciais e industriais de Encantado, Lajeado, Roca Sales, Arroio do Meio, Teutônia e Anta Gorda.

As enchentes nas cidades no Vale do Taquari resultaram em milhares de pessoas desabrigadas, em 47 mortos e nove desaparecidos e 98 municípios atingidos. O documento foi apresentado e assinado pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, pelo presidente da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) do Vale do Taquari, Ivandro Rosa, e pelo presidente do conselho consultivo do Instituto Cultural Floresta (ICF), Cláudio Goldsztein.

"A nossa preocupação é ter um mapa da situação que possa permitir uma melhor alocação dos recursos financeiros para recuperar as cidades", aponta Costa.

Conforme Ivandro Rosa, do CIC do Vale do Taquari, a proposta é buscar esforços para a recuperação das cidades de Roca Sales, Muçum, Encantado, Arroio do Meio, Colinas e Santa Tereza. "Tivemos um caos nesses municípios. O que nos preocupa é a retomada das empresas, principalmente as grandes empresas, que geram um volume maior de vagas", explica. "Não queremos depender sempre de doações de alimentos. Queremos agradecer a todas as pessoas que fizeram doação. Porém, queremos voltar a trabalhar e produzir", destaca.

Rosa salienta que os recursos que vão chegar das instituições publicas e privadas precisam ser aplicados de maneira cirúrgica e estratégica para que as indústrias e o comércio possam ser viabilizados novamente. "Não podemos colocar uma construção comercial, por exemplo, no centro em Roca Sales que foi totalmente arrasado", comenta. Para o presidente da CIC Vale do Taquari, terão que ser criados novos distritos industriais e também será preciso discutir um novo plano diretor para os municípios. "Mudou os parâmetros. A partir de agora, a região terá que pensar diferente, temos que repensar porque foi uma das maiores enchentes da história do Vale do Taquari", acrescenta.

O Vale do Taquari, segundo a CIC, é responsável por 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. A região contas com grandes empresas produtoras de alimentos e as pequenas propriedades são responsáveis pela produção de leite (8%), de frango (23%) e suínos (18%).

Confira abaixo as propostas que serão encaminhadas às autoridades

1 - Considerando a anunciada insuficiência de recursos disponíveis, por princípio de equidade, propomos que o critério de distribuição de recursos públicos e privados seja direcionado prioritariamente sobre os diretamente e gravemente afetados, com moradias, estruturas prediais e mobiliário atingidos por coluna de água, com alto grau de prejuízo material, identificados por CPF, CNPJ e endereço, evitando políticas

públicas de abrangência regional ou municipal onde possam se enquadrar pessoas ou empresas pouco afetadas concorrendo por soluções para situações altamente críticas.

2 - A rede de filiadas da Federasul estabelecida nos municípios atingidos do Vale do Taquari, que dispõe de lideranças com conhecimento local, já está fazendo o levantamento de CNPJs gravemente atingidos visando facilitar a triagem dos poderes públicos, possibilitando controle dos órgãos de fiscalização pela sobreposição de imagens aéreas da enchente por coluna dágua visível com os endereços dos CNPJs.

3 - Propomos a alocação de recursos doados nos fundos públicos e privados para reestruturação mobiliária de moradias e pequenos negócios atingidos para que expressiva parcela da população tenha condições mínimas de morar e trabalhar, voltando a atividade produtiva.

4 - Solicitamos a restauração imediata por parcerias público privadas das estruturas mínimas de suporte e apoio a classe trabalhadora como creches e escolas para que as crianças e os pais possam voltar as suas atividades normais (a rede de filiadas da Federasul pretende identificar e sugerir estruturas prioritárias ao restabelecimento mínimo imediato, buscando soluções de engenharia com entidades, institutos e

empresas parceiras).

5 - Solicitamos ao governo estadual a isenção de ICMS nas doações de produtos e serviços voltados a reconstrução e compra de mobiliário para estruturas públicas, das pequenas empresas e das casas populares.

6 - Solicitamos apoio do governo estadual para reestruturação de plano diretor e alocação de distrito industrial nos municípios afetados evitando o investimento de reconstrução de estruturas vulneráveis que permaneçam em grave risco de destruição pela força das águas nos novos cursos de correnteza demonstrados pelo fenômeno extremo. No caso das plantas fabris com custos inviáveis de realocação,

visando garantir a permanência das fábricas nos mesmos municípios através da reconstrução, propomos que sejam facilitadas as soluções de engenharia que tornem as estruturas suficientemente robustas e resilientes a eventos climáticos extremos.

7- Solicitamos apoio com recursos financeiros a fundo perdido do governo federal para reconstrução das moradias populares destruídas, sendo realocadas em novas áreas consideradas seguras na avaliação do novo plano diretor.

8 - Solicitamos que todas as vítimas gravemente afetadas que se tornaram vulneráveis a partir de 5 de setembro, sejam incluídas em programas de renda mínima federal e estadual independente da condição socioeconômica das famílias anterior ao dia 5 de setembro, para que possam ter recursos para sobreviver até que se restabeleçam pelo próprio trabalho.

9 - Solicitamos ao governo estadual a prorrogação do pagamento do ICMS de Setembro a dezembro/23 por 6 meses, para diluir entre março/2024 em março/2025 sem juros, multa ou qualquer tipo de correção exclusivamente para os CNPJs identificados como atingidos por coluna d'água, evitando a inadimplência por falta de recursos no período inicial de recuperação;

10 - Solicitamos ao BNDES a prorrogação de todos os financiamentos vigentes exclusivamente dos CNPJs identificados como atingidos por coluna d'água, por um ano sem juros, sem multa ou qualquer tipo de correção.

11 - Solicitamos financiamento federal com juros fixos de 5% ao ano, 3 anos de carência e 10 anos de prazo para amortização, permitindo a captação como capital de giro para recomposição de estoques perdidos de até 40% do valor captado em investimentos de reconstrução e reestruturação, com flexibilização de garantias ou ampliação das hipóteses, tais como fundo garantidor no lugar das garantias reais, para reconstrução de pequenas, médias e grandes empresas severamente atingidas por coluna d'água e identificadas por CNPJ, cuja perda de bens e dificuldades financeiras comprometeram o oferecimento momentâneo de garantias reais.

12 - Solicitamos ao governo federal que a RFB dê tramitação prioritária aos pedidos administrativos e faça a restituição imediata de créditos já reconhecidos de PIS e COFINS de todas as empresas atingidas para que possam utilizar seus próprios recursos na recuperação dos negócios afetados e no resgate da economia regional.

13 - Solicitamos ao governo federal que pelos próximos 04 anos estabeleça um mutirão da Receita Federal para o resgate das empresas atingidas, reduzindo para um mês o prazo para que a Receita Federal analise o reconhecimento de créditos tributários apresentados pelos CNPJs atingidos, estabelecendo em dois meses o prazo máximo para restituição destes créditos, para que os negócios atingidos consigam utilizar

seus próprios créditos na amortização dos financiamentos e dos prejuízos.

14 - Solicitamos ao Governo Federal a prorrogação dos lançamentos mensais obrigatórios das informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais previstas pelo eSocial pelo período de 6 meses.

15 - Solicitamos aos órgãos públicos o reconhecimento formal da ocorrência de ciclone extratropical gerando enchentes como consequência secundária para que as empresas seguradas possam desfrutar plenamente dos valores previstos nas apólices no conjunto de eventos climáticos.

16) Solicitamos ao governo do Rio Grande do Sul um esforço concentrado na forma de mutirão dos órgãos licenciadores, especialmente Fepam e Corpo de Bombeiros Militar, no sentido de simplificar e viabilizar a volta a operação de todas as empresas afetadas, bem como regularizando procedimentos sumários de descarte dos materiais oriundos das perdas que não agreguem mais custos as vítimas da tragédia.