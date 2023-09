Fórum debate setor logístico e sua retomada

Com a participação de representantes do poder público, portos, armadores, empresas de navegação, agentes de carga, entre outros, será realizado no dia 28 de setembro, no hotel Deville, na capital gaúcha, o 11º Fórum de Infraestrutura e Logística. A iniciativa, promovida pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, acontecerá em um momento de recuperação do setor, passada a pandemia de coronavírus.



Uma prova dessa retomada é que os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre encerraram o período de janeiro a julho de 2023 com um aumento na movimentação de cargas de 6,95%, em relação ao primeiro semestre de 2022. De acordo com a Portos RS (empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Estado), os terminais públicos do Estado operaram 23.732.837 toneladas nos seis primeiros meses deste ano.

O vice-presidente da AHKRS e coordenador do Fórum de Infraestrutura e Logística, Renê Wlach, destaca que o evento debaterá temas do setor de âmbito estadual, nacional e internacional. “E irá demonstrar que o Rio Grande do Sul tem um potencial enorme quanto a importações e exportações e que mais investimentos são necessários (na área de transporte)”, aponta.

Wlach também é gerente comercial da Medlog Transport & Logistics, que aproveitará o encontro para divulgar seu mais novo empreendimento no Estado. Recentemente, a empresa de soluções logísticas implementou, em Rio Grande, um Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA). O vice-presidente da AHKRS lembra que, durante a pandemia de coronavírus, houve um elevado número de cancelamentos de escalas de embarcações no porto rio-grandino, o que acabou desabastecendo cadeias logísticas no Estado. “Com o fim da pandemia, os navios voltaram a fazer as rotas normais e as indústrias já estão elevando seus estoques novamente”, comenta Wlach.

Outro assunto que envolve a logística e o Rio Grande do Sul é a transição energética. Além da questão de o Estado ter um alto potencial para a geração de energia eólica offshore (no mar), o que aquecerá a demanda logística no porto de Rio Grande para movimentação de equipamentos e pessoal, Wlach ressalta que o setor busca opções para substituir o uso dos combustíveis fósseis nos modais marítimo, rodoviário e ferroviário. Os ingressos para o 11º Fórum de Infraestrutura e Logística poderão ser adquiridos no site da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul





Programação do Fórum:



8h30min – Abertura do evento

Diretor Executivo da AHKRS, Dietmar Sukop

Presidente da AHKRS, Cleomar Prunzel

Cônsul Geral da Alemanha no RS e SC, DR. Marc Oliver Bogdan

Vice-presidente da AHKRS e coordenador do Fórum de Infraestrutura e Logística, Renê Wlach



9h Juvir Costella, deputado estadual e secretário estadual de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul

9h45min Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, investimentos na melhoria portuária do Rio Grande do Sul (dragagens, sinalizações, privatizações e concessões de áreas, distrito porto indústria, etc)



10h30min Felipe Gurgel, diretor comercial da Login, empresa de cabotagem com forte presença na costa brasileira, irá apresentar soluções para um mercado em expansão.



11h representante da empresa Saur, a líder em movimentação de cargas, soluções para operações industriais, portuárias e logísticas de cargas.



11h30min Representante da companhia DSV, a agente de cargas internacionais com maior crescimento internacional dos últimos anos.



12h às 14h – Pausa para almoço



14h Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, infraestrutura e oportunidades no município de Porto Alegre



14h45min Rene Duarte, superintendente comercial do Portonave – Navegantes (SC) – uma unidade do grupo TIL, MSC.



15h30min Elmer Justo, diretor da MSC-Medlog Brasil, irá apresentar os novos investimentos em soluções logísticas no RS, o Clia – Medlog Rio Grande



16h Diego Flores, diretor de logística da Panvel, a maior rede de farmácias do Sul País, a logística do remédio do laboratório a sua casa.



16h30min Adalberto Calvaca, diretor da Divelog e SH Estruturas Metálicas, apresentação de projetos de soluções logísticas Last Mile, CDs, obras e condomínios logísticos para atender uma demanda crescente.



17h Debate (perguntas e respostas)



17h30min Término.