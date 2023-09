Fiergs propõe a criação de Programa Emergencial de Recuperação Econômica no RS

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul () encaminhou nesta segunda-feira (11) ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo,. O objetivo da iniciativa é ada semana passada, que destruíram cidades, deixaram mais de 40 mortes e deixaram milhares de desabrigados

O documento da Fiergs, assinado pelo presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, propões, visando o estabelecimento de um fundo de linhas de financiamento para que as indústrias e empresas de todas as atividades possam investir no mais rápido retorno às atividades econômicas preservando os empregos locais;e proposta ao governo federal de suspensão do recolhimento de encargos trabalhistas;Segundo a Fiergs, essas medidas, junto às demais adotadas pelos governos estadual federal , “certamente, com reflexos sociais imediatos através da preservação de empregos e da renda local”.O documento encaminhado a, encerra salientando que o Sistema Fiergs também está engajado com ações efetivas junto às comunidades. Por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), na área da saúde, e pela Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, com o fornecimento de alimentos e produtos de primeira necessidade.