Pontes impressas com tecnologia 3D são realidade nos Estados Unidos

Mauro Belo Schneider

A sede da empresa desenvolvedora de softwares Autodesk, em Boston, nos Estados Unidos, registrou um feito que pode entrar para a história e ajudar na reconstrução de locais atingidos por tragédias, como foi o caso da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana. A Dar, uma das empresas instaladas no espaço fabril colaborativo, imprimiu uma ponte de cinco metros de comprimento em cinco meses.Isso mesmo: imprimiu. A Dar usa tecnologia 3D para gerar seus produtos, e, com a ajuda de um robô e do software da Autodesk, fez o trabalho em plástico resistente. O material foi sendo aplicado como se fosse em formato de ossos humanos, deixando espaços vazados, o que torna o objeto mais leve. A empresa também trabalha com impressões em metal e em concreto. "A ponte usou Inteligência Artificial (IA) para garantir que suporte peso. O design não é intuitivo ao humano, a IA gera formatos inovadores", explica Andrew Friendly, vice-presidente de assuntos governamentais e públicos da Autodesk (marca conhecida mundialmente pelo programa de computador Autocad, usado para desenhos).Ter parceiros como a Dar, para a Autodesk, é uma oportunidade de entender quais serão as demandas do setor de construção civil neste novo cenário da IA, segundo Friendly. A intenção é que, no futuro, módulos sejam levados aos canteiros de obras já impressos ou que sejam impressos na própria obra, reduzindo custos de transporte. Joe Aronis, gerente de tecnologia da fábrica da Autodesk, explica que a impressão se dá camada por camada. De acordo com ele, tudo foi feito a partir de softwares, do design à simulação. A ponte, hoje, está pronta e sendo usada pela empresa parceira. Outro benefício da novidade é a questão da sustentabilidade, já que foi utilizado plástico reciclado com fibra de vidro, a fim de deixar a ponte mais forte. E a inteligência não precisa se limitar à fabricação. Sensores incorporados à estrutura geram informações em tempo real sobre suas condições, enviando alertas sobre manutenções eventualmente necessárias. O prédio onde fica a Autodesk, berço da ponte impressa em 3D, chamado de The Innovation and Design Building, tem 105 anos e é tão valorizado por empreendedores quanto o Silicon Valley, na Califórnia. A matriz da marca de tênis Reebok, por exemplo, está instalada no endereço. Apenas a Autodesk conta com 14 mil funcionários, espalhados por seus quatro centros de tecnologia. Os demais estão em São Francisco, Toronto e Birmingham (na Inglaterra). A empresa faturou US$ 5,01 bilhões no último ano fiscal e soma 6,74 milhões de assinantes, muitos no Brasil.