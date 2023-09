Alertas inteligentes sobre enchentes já existem nos EUA

*de Boston

enchente que matou mais de 40 pessoas no Rio Grande do Sul a tecnologia teria falhado ao não prever uma das maiores tragédias naturais do Estado. Estaria a Inteligência Artificial (IA) pronta para emitir alertas e evitar vítimas e estragos? Pelos registros recentes, inclusive nos Estados Unidos, se percebe que ela ainda não está sendo aplicada de forma ampla, mas iniciativas com o foco preditivo e analítico em eventos climáticos já existem e oferecem soluções.



Conforme Chris Ilsley, que trocou o Reino Unido por Cambridge, na região metropolitana de Boston, há 13 anos, o problema gera desafios no país norte-americano. Principalmente na Flórida. Após a, surgiu a pergunta se. Estaria a Inteligência Artificial (IA) pronta para emitir alertas e evitar vítimas e estragos? Pelos registros recentes, inclusive nos Estados Unidos, se percebe que ela ainda não está sendo aplicada de forma ampla, mas iniciativas com o foco preditivo e analítico em eventos climáticos já existem e oferecem soluções.Conforme Chris Ilsley, que trocou o Reino Unido por Cambridge, na região metropolitana de Boston, há 13 anos, o problema gera desafios no país norte-americano. Principalmente na Flórida.

• LEIA TAMBÉM: Boston desponta como referência em IA nos Estados Unidos



"Empresas de seguros na Flórida não cobrem mais as casas da região porque, nos últimos cinco ou seis anos, ocorreram tantas enchentes que elas perdem dinheiro. O mesmo ocorre na costa leste", detalha Ilsley. A fala ilustra como a questão ainda é um obstáculo até em um dos países mais desenvolvidos do mundo.



Ilsley é presidente e CEO do InnoVenture Labs, instalado no Cambridge Innovation Center, em um dos prédios que pertence ao Instituto de Tecnologia de Massachussets, o MIT, da sigla em inglês. O local respira inovação. Aliás, foi ali, no edifício One Broadway, que nasceu o sistema operacional Android, usado por pessoas do mundo todo, inclusive por brasileiros.





E é no endereço que pode vir outra grande invenção da era da IA e uma resposta às tragédias geradas por enchentes, como a registrada no Rio Grande do Sul. Sob o guarda-chuva do InnoVenture Labs, a startup Tomorrow.io desenvolve "inteligência do tempo" (que não é o mesmo que previsão do tempo).



"Inteligência do tempo não foca o clima, foca o impacto preditivo do clima, decisões automatizadas e optimização operacional", descreve o site da startup.



A previsão do tempo, explica a empresa, gera informações como: "12ºC, parcialmente nublado, com 40% de chance de chuva em Nova Iorque". Já a inteligência do tempo, faz alertas do tipo: "suspenda o serviço de trem na linha Sul de Wall Street das 13h às 16h por risco de chuva seguida de enchente". Todas as explicações de como o software funciona podem ser acessadas no site www.tomorrow.io/software



Ilsley também traz um exemplo do Reino Unido, de uma região chamada de Ânglia Oriental. Após o setor de construção aterrar oceanos e, com isso, provocar constantes enchentes, hoje é feito o caminho contrário. Os espaços são transformados em várzeas, livres de qualquer edificação. "Você deixa a água ir e, quando há uma enchente, se sabe que ela irá para essa área", exemplifica.



Para gerar inteligência climática, descreve o CEO, a IA usa microsatélites com custo relativamente baixo. "Você não precisa de centenas de milhões de dólares para colocar satélites no céu. Algumas empresas, inclusive, já tem, como a SpaceX, para monitorar os padrões. Devemos usar esses recursos e torná-los acessíveis", considera.



IA pode gerar demissões em massa



Se a Inteligência Artificial traz benefícios à sociedade, como a previsão de enchentes, ela também é vista como uma ameaça em alguns pontos. Uma das principais preocupações é quanto ao desemprego em massa. Por isso, o governo de Joe Biden tem se empenhado em desenvolver parâmetros legais para o setor de tecnologia.



Em 2022, a administração federal produziu uma ficha técnica sobre IA. Neste ano de 2023, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) estruturou um documento sobre gerenciamento de riscos. Os estados da Califórnia e Colorado também têm se movimentado para fazerem suas próprias leis de privacidade.



Os Estados Unidos, ainda, acompanham exemplos de fora. O país tem como referência uma lei sobre Inteligência Artificial que começou a ser discutida no Brasil em 2020. No dia 6 de julho deste ano, aliás, o governo brasileiro anunciou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou a Análise Preliminar do Projeto de Lei (PL) nº 2338/2023, que dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial no Brasil. O documento foi elaborado em conjunto pelas Coordenações-Gerais de Tecnologia e Pesquisa e de Relações Institucionais e Internacionais.



Questões éticas devem ser incorporadas a robôs E é no endereço que pode vir outra grande invenção da era da IA e uma resposta às tragédias geradas por enchentes, como a registrada no Rio Grande do Sul. Sob o guarda-chuva do InnoVenture Labs,"Inteligência do tempo não foca o clima, foca o impacto preditivo do clima, decisões automatizadas e optimização operacional", descreve o site da startup.A previsão do tempo, explica a empresa, gera informações como: "12ºC, parcialmente nublado, com 40% de chance de chuva em Nova Iorque". Já a inteligência do tempo, faz alertas do tipo: "suspenda o serviço de trem na linha Sul de Wall Street das 13h às 16h por risco de chuva seguida de enchente". Todas as explicações de como o software funciona podem ser acessadas no siteIlsley também traz um exemplo do Reino Unido, de uma região chamada de Ânglia Oriental. Após o setor de construção aterrar oceanos e, com isso, provocar constantes enchentes, hoje é feito o caminho contrário. Os espaços são transformados em várzeas, livres de qualquer edificação. "Você deixa a água ir e, quando há uma enchente, se sabe que ela irá para essa área", exemplifica.. "Você não precisa de centenas de milhões de dólares para colocar satélites no céu. Algumas empresas, inclusive, já tem, como a SpaceX, para monitorar os padrões. Devemos usar esses recursos e torná-los acessíveis", considera.Se a Inteligência Artificial traz benefícios à sociedade, como a previsão de enchentes, ela também é vista como uma ameaça em alguns pontos. Uma das principais preocupações é quanto ao desemprego em massa. Por isso,Em 2022, a administração federal produziu uma ficha técnica sobre IA. Neste ano de 2023, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) estruturou um documento sobre gerenciamento de riscos. Os estados da Califórnia e Colorado também têm se movimentado para fazerem suas próprias leis de privacidade.Os Estados Unidos, ainda, acompanham exemplos de fora.. No dia 6 de julho deste ano, aliás, o governo brasileiro anunciou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou a Análise Preliminar do Projeto de Lei (PL) nº 2338/2023, que dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial no Brasil. O documento foi elaborado em conjunto pelas Coordenações-Gerais de Tecnologia e Pesquisa e de Relações Institucionais e Internacionais.