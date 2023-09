Frente Parlamentar pedirá ao governo gaúcho estudo de viabilidade para construção de porto em Rio Pardo

Através da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento das Atividades Náuticas, Portuárias e Hidroviárias, será entregue nos próximos dias ao governador Eduardo Leite o pedido para a realização de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a implementação de um porto em Rio Pardo. O município é banhado pelo rio Jacuí, apto para o transporte fluvial de cargas.

A primeira reunião da Frente Parlamentar, proposta pelos deputados estaduais Capitão Martim (Republicanos) e Edivilson Brum (MDB), foi realizada justamente em Rio Pardo, na quinta-feira (31), com a participação de políticos e empreendedores da iniciativa privada. Capitão Martim argumenta que a cidade está localizada em uma posição estratégica, com potencial para ser um ponto intermodal para estimular o desenvolvimento da região e do Estado. “Rio Pardo pode atrair a produção do Norte gaúcho, da parte Central, podendo ter essa conexão entre ferrovia, rodovia e o modal hidroviário”, aponta o parlamentar.

Capitão Martim lembra que, a partir da localidade, a carga pode ser escoada pelo rio Jacuí até a Lagoa dos Patos e posteriormente chegar ao porto de Rio Grande, podendo seguir para exportação ou por cabotagem a outros pontos do Brasil. Entre os itens que podem ser escoados por um futuro terminal em Rio Pardo, o deputado cita tabaco, grãos e outros produtos ligados ao segmento de agronegócio.

O parlamentar ressalta que a malha hidroviária gaúcha (com quase 800 quilômetros de extensão) é a segunda maior do País, atrás apenas da do estado do Amazonas. Ele assinala que o aproveitamento das hidrovias é uma solução ambiental correta e mais segura ao permitir retirar das estradas vários caminhões que transportam cargas pela via rodoviária.