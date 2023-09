Mauro Belo Schneider

O deputado estadual Edivilson Brum (MDB), que foi prefeito de Rio Pardo por três mandatos, circulou pela Expointer, nesta sexta-feira (1), divulgando pautas de interesse da região. Uma delas é em relação à construção de um porto na cidade. “É um porto para tabaco, fertilizantes, grãos e madeira”, detalhou o político. Segundo ele, um caminhão consegue transportar dois containers, enquanto uma barcaça, 40. Brum informa que já há um investidor de São Paulo interessado em construir o porto, permitindo que o poder público seja apenas um catalisador da iniciativa. “Já está prevista a dragagem, aumento do calado e a sinalização da hidrovia Jacuí”, adiantou, durante visita à Casa JC. A hidrovia faria a ligação até Rio Grande. Uma audiência pública recente tratou do tema, e uma comissão parlamentar foi formada. A demanda tem mais de 10 anos e é importante porque 90% do tabaco brasileiro é exportado. “A economia do tabaco fomenta 500 municípios da região Sul do Brasil”, mensurou.