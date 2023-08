Governo prepara portaria para contemplar melhorias ao setor portuário, informa ABTP

Passados dez anos de vigência da Lei 12.815/2013, conhecida como a ‘nova Lei dos Portos’, representantes do poder público e do setor portuário reconhecem as conquistas, mas consideram necessário adotar novas ações políticas para o desenvolvimento portuário. Em evento organizado pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), em Brasília, o secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério de Portos e Aeroportos, Fabrizio Pierdomenico, anunciou a elaboração de uma portaria para criação de grupo de trabalho voltado a promover o aperfeiçoamento da gestão portuária, a partir das demandas apresentadas pela ABTP.

LEIA TAMBÉM: ABTP defende concessão para os serviços de dragagens

“A associação nos apresentou o que seria a evolução da lei 12.815, a terceira geração de regulação portuária, e que proporcionaria, de novo, um grande salto”, frisou Pierdomenico para uma plateia de aproximadamente 300 pessoas, entre empresários, autoridades e especialistas na área portuária. O diretor-presidente da ABTP, Jesualdo Silva, apontou a necessidade de continuidade da reforma portuária.

“A ABTP acredita que as ações que ainda precisam ser realizadas passam pelo fortalecimento da gestão da atividade portuária, para que seja possível fechar contratos, sobretudo de arrendamento, de uma forma mais flexível, tornar as Autoridades Portuárias mais enxutas, se liberando de atividades que podem, sim, ser transferidas para terceiros e com maior liberdade de ação”, defende Silva.



Desafios atuais

Para o presidente do Conselho Deliberativo da ABTP, Roberto Oliva, ainda há pouca compreensão da complexidade e do risco que envolve a atividade. “Necessitamos de mais acessibilidade aos portos. Agora, o nosso problema é do porto para fora, para que as cargas possam sair e chegar, seja por acesso marítimo, fluvial, terrestre ou via férrea, e isso é uma carência muito grande, que está sendo enfrentada, mas que ainda dificulta a logística”, diz.

Do ponto de vista da mão de obra, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Douglas Alencar, reforça a importância da segurança jurídica para haver mais investimentos e a expansão da atividade econômica. “Sem segurança jurídica, os atores econômicos não investem, não ampliam seus negócios, não há, enfim, criação de novos empregos, ampliação de arrecadação fiscal, o que impacta, intimamente, nos compromissos sociais, nas nossas políticas públicas”.

Para o presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos (FPPA), o deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), o modelo de gestão é um grande desafio que pode e deve ser aprimorado. “Nós temos defendido bastante no parlamento a retomada do protagonismo dos Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs), que tiveram um papel relevante nas decisões portuárias, mas, nos últimos tempos, têm tido um papel sem relevância na tomada de decisões”, comenta o deputado.