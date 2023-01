ABTP defende concessão para os serviços de dragagens

Uma ideia que está prevista para ser implementada ainda neste ano no porto de Rio Grande é vista com bons olhos pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) tanto para ser adotada no complexo gaúcho como em outras estruturas do País. Para a instituição, a proposta de realizar a concessão dos trabalhos de dragagens dos canais de acesso aos portos nacionais permitirá que essas ações sejam feitas de forma mais previsível e frequente.

De acordo com o diretor-presidente da ABTP, Jesualdo Silva, outra solução que pode ser aproveitada é a criação de uma espécie de condomínio formado pelas empresas que atuam nos complexos portuários para que esse grupo acabe se responsabilizando e custeando o serviço. Ele enfatiza que as dragagens precisam ser feitas de maneira eficiente para que os terminais não percam competitividade.

Quanto a outros pleitos e preocupações apresentados pelo setor portuário à nova gestão do governo federal, o dirigente cita a efetivação da liberdade para investimentos e para a prática de preços e a necessidade de haver concorrência no mercado. Quanto a esse último quesito, Silva lembra que a ABTP, no ano passado, denunciou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e no Tribunal de Contas da União (TCU) os armadores Maersk e MSC devido a possíveis práticas anticoncorrenciais ao dirigirem cargas conteinerizadas para locais onde essas companhias possuem terminais. Além da sustentação da livre concorrência, ele ressalta a relevância da garantia da segurança jurídica dos acordos firmados no segmento. “Os contratos do setor portuário são de longa duração, que podem chegar até 70 anos, então é muito importante a manutenção do ambiente propício. As regras não podem virar no meio do jogo”, afirma o representante da ABTP.

Sobre a operação de cargas, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), entre janeiro e outubro do ano passado, a movimentação portuária no Brasil foi na ordem de 1,011 bilhão de toneladas, uma leve queda de 0,41% em relação ao mesmo período de 2021. Silva adianta que a expectativa é que quando forem computados os números relativos aos meses de novembro e dezembro se verifique uma recuperação do desempenho. Ele recorda que nos últimos três anos o País tem mantido uma média de aproximadamente 1,1 bilhão de toneladas de cargas movimentadas em seus portos. “Acreditamos que, no mínimo, a gente vai manter essa média”, projeta o dirigente.