Para o presidente da ADCE, a sociedade está muito estressada

"A sociedade em geral está muito estressada e um dos motivos é a transmídia, ou seja, estamos sendo abastecidos a todo o momento com diversas mídias que entram pelo Whatsapp, pelo SMS, por telefone fixo, pelo Instagram ou pelo celular. São muitos assuntos entrando ao mesmo tempo. Existe uma sobrecarga de acúmulo de atenção o que acaba por gerar o estresse". A análise foi feita pelo presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE/POA), Francisco Kieling Lumertz, que nesta quinta-feira (24) participou do Papo Amigo reunião-almoço da entidade, realizada na Sociedade Libanesa, em Porto Alegre.

Lumertz, que abordou o tema "Como lidar com o estresse", disse que a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou estudos que mostram um aumento de doenças relacionadas a depressão. "A OMS calcula que 40% a 50% das pessoas no Mundo estão estressadas. É perigoso porque são disparados gatilhos de comportamento não normais o que pode te machucar. E dependendo como uma pessoa se machuca o estresse só vai piorando", ressalta. Conforme o presidente da ADCE, o estresse tem afetado cada vez mais pessoas e entre os sintomas mais comuns do estresse são: dor de cabeça, desordens do sono, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, estômago perturbado, insatisfação no trabalho, moral baixo, depressão e ansiedade.

O presidente da ADCE afirma que o estresse pode acontecer no trabalho e na convivência familiar. Segundo Lumertz, existem cinco regras para que as pessoas possam resolver qualquer problema: quem vai te ajudar; nenhum negócio vale a saúde; a regra de reposição (por exemplo, se alguém se separou é aconselhável arrumar uma pessoa melhor), a estratégia de alteração de critério (será que não sou exigente demais) e a mudança de foco (o que posso fazer para melhorar). Para Lumertz, as pessoas precisam encontrar o valor de cada momento e fazer o que é possível ser feito. "O ideal é procurar diferentes maneiras de ver a mesma situação e escolher o pensamento que levará a saúde", acrescenta. Outras duas dicas é direcionar os esforços para aquilo que pode ser mudado e "convidar" a mente para o momento presente.

A psicóloga e vereadora Tanise Sabino (PTB), que participou da palestra de Lumertz, disse que o seu mandato na Câmara de Vereadores de Porto Alegre é em prol da saúde mental. Segundo a psicóloga, as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais ansiosas e mais depressivas. "Tivemos diversas pessoas que depois da pandemia da Covid-19 mudaram o seu comportamento e as situações de ansiedade e depressão tiveram um aumento" ressalta. Ela recomenda que as pessoas pratiquem mais atividades físicas, tenham uma boa noite de sono, sejam adeptas de uma boa alimentação e planejem o seu dia.

A ADCE Porto Alegre abrange negócios de qualquer tamanho e segmento, desde microempresas até grandes corporações. A base do pensamento da entidade está nos princípios da União Internacional de Dirigentes Cristãos de Empresa (Uniapac) de evangelização do mundo dos negócios. Entre os objetivos da ADCE está a formação de lideranças através do ensino da doutrina social cristã.