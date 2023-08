Segundo dia da Expoagas é marcado pela intensa circulação de público

O segundo dia da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2023) foi marcado por uma grande movimentação no Centro de Eventos da Fiergs nesta quarta-feira (23). Empresas do segmento supermercadista, varejistas e fornecedores conheceram as novidades do setor. No segundo piso, o Circuito de Negócios resultou em uma intensa circulação de pessoas que foram conferir as novidades das empresas. A movimentação de público na Feira superou tanto as expectativas que no começo da tarde a administração da Fiergs decidiu fechar os portões para o acesso de veículos ao estacionamento devido à lotação do local. A Feira conta com 483 expositores de produtos, equipamentos e serviços para varejo.

• LEIA MAIS: Aberta oficialmente a 40ª edição da Expoagas em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (24), o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, realiza a divulgação dos resultados da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2023, às 15h. Serão divulgados os resultados da Feira, volume de negócios gerado, tendências de consumo apresentadas pelos expositores e número de participantes. Os dados são consolidados a partir de um estudo realizado pela Segmento Pesquisas, durante os dois primeiros dias da Expoagas, a maior feira do segmento supermercadista do Cone Sul.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, disse que a Expoagas é um grande aprendizado para os supermercadistas e expositores. "Aprendizado para quem está chegando como expositor e aprendizado para quem está começando no setor", explicou. Conforme Longo, a feira é uma oportunidade de fazer carreira e trabalhar no setor supermercadistas. Neste ano, segundo o presidente da Agas, foram criados espaços dos mais diferentes valores para justamente atender diversos públicos conforme o seu investimento e expectativa.

"Temos opções de balcões muito básico. Queremos que as pessoas venham aqui para aprender a fazer negócios", acrescentou. Para Longo, mais de 95% dos participantes e do visitantes vão sair satisfeitos da feira", destacou. O presidente da Agas comentou que, na Feira, as pessoas tem que buscar oferta e conhecimento. "As ofertas são para repassar aos consumidores. Já o conhecimento é para compartilhar com as equipes no varejo", ressaltou.

Nos estandes do Circuito de Negócios, o público pode conferir diversas novidades como o chopp feito de vinho tinto e branco sem glúten produzido pela vinícola Dalla Valle, de Nova Pádua. Cesar Zilio, representante comercial da empresa, disse que o chopp, principalmente o branco, fez sucesso entre o público que aprovou a bebida durante a degustação feita no estande. Já a empresa Seven Flowers, de Novo Hamburgo, apresentou uma linha de aromatizadores de ambiente. A promotora Vanessa Conceição disse que os produtos spray, difusores e aromatizadores de tecidos agradaram o público.

Nos estandes localizados dentro do Centro de Eventos, chamou a atenção a grande circulação de público. A empresa Neugebauer apresentou seus tradicionais produtos e novidades, com destaque para 1891 Supreme Branco e Ao Leite. Os visitantes conferiram também o estande da Barão que apresentou a linha completa que celebra a erva-mate e os chás. Os visitantes da feira conheceram de perto os métodos tradicionais de produção. A empresa DaColônia Alimentos apresentou ao público o creme de amendoim sabor paçoca. Muita gente aproveitou para degustar o produto no estande da empresa de Santo Antônio da Patrulha.