Aberta oficialmente a 40ª edição da Expoagas em Porto Alegre

Cerimônia realizada no Teatro do Sesi na manhã desta terça-feira (22) marcou oficialmente a abertura da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2023). Na presença de autoridades - como o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, o prefeito Sebastião Melo e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB) -, o presidente da Agas, Antonio Longo, abordou temas importantes para toda a cadeia que envolve o setor.

Entre os tópicos levantados em seu discurso de abertura, o dirigente salientou a importância da representatividade política para a busca por melhores condições competitivas. Sobre a iminente Reforma Tributária, ainda em discussão em nível federal, Longo fez um apelo: "Pedimos aos nossos governantes uma atenção especial à saúde fiscal dos nossos negócios".

Na oportunidade, o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, recebeu o prêmio de Supermercadista Honorário. "Estou muito orgulhoso de receber esta distinção. Para mim, este prêmio representa muito, pois minha família viveu o varejo até pouco tempo. Hoje estou na área de comunicação, com muita alegria, fazendo um trabalho em benefício do Estado do Rio Grande do Sul", ressaltou o homenageado.



Sobre a Expoagas



Promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a 40ª edição da Expoagas 2023 conta com 483 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo.

A expectativa da organização é movimentar R$ 640 milhões em transações entre visitantes, reunir cerca de 55 mil pessoas, representando cerca de 7,2 mil empresas diferentes de todo o Brasil e de pelo menos outros 11 países.

O evento ocorre de 22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787), em Porto Alegre.