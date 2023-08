Gestão sustentável nas organizações é destaque na reunião-almoço da Federasul

As empresas brasileiras devem mudar a consciência em relação aos seus modelos de produção, migrando para reduzir o impacto ao meio ambiente. “Mudar não é uma opção, mas uma necessidade”, declarou Denise Hills, executiva sênior em sustentabilidade, durante a sua palestra na reunião-almoço Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), nesta quarta-feira (23).

“Os desafios e oportunidades da gestão sustentável nas organizações” foi o assunto abordado pela palestrante convidada. “A gente tem sorte de estar em um país que tem mais oportunidades baseadas na natureza, seja na preservação de biomas, ou até no desenvolvimento de estruturas ‘verdes’, que é mais barata, mais efetiva e mais inteligente”, citou. No entanto, argumentou que de nada adianta se as empresas e organizações não tiverem consciência sobre a sua forma de produzir.

Para a palestrante, é fundamental ter "consciência" em relação a todos os aspectos ligados à sustentabilidade. “Não se pode produzir sem pensar na emissão de carbono na natureza. Até quando se respira, elimina-se carbono. "Trabalhar no uso da terra gera carbono”, destacou.

Conceitos como “sustentabilidade e matriz de materialidade” devem ser compreendidos de fato, para possam ser analisados quais são os pontos mais importantes dentgro das empresas para inovar e reduzir os impactos de suas atividades. “É a partir deste entendimento, que se pode gerar novas oportunidades de negócios (menos nocivos ao meio ambiente)”.

A situação do clima do planeta está mudando de modo acentuado em todo o mundo. A geração atual tem de mudar e se adequar a esta nova realidade, mas para as novas gerações, Denise considerou que elas já estarão “inclusas”, ou seja, têm “novo software” voltado para esse processo. O ensino em sala de aula, inclusive, é um caminho para trabalhar essas questões.

Empresas devem ter mente seu compromisso público

Trabalhar os aspectos internos das organizações é ponto que deve ser levado em conta nesse momento, como fazer abordagem de modo mais direto com colaboradores, falando sobre as diretrizes e metas desejadas; destacando também o papel de cada um deles e como eles podem contribuir dentro de padrões produtivos de consciência para o meio ambiente. Outro ponto é trabalhar questões como o bem-estar e a saúde mental, diversidade, entre outros. Denise sugere que todos esses aspectos sejam trabalhados de forma interligadapara que “se faça disso o normal das decisões”.

Denise disse que antes de mais nada é necessário que uma empresa tenha em mente o seu compromisso público, o seu compromisso com a sociedade. A especialista detalhou: “as organizações têm que adotar novas práticas com responsabilidade, garantindo, deste modo, a atração de talentos, através da tomada de boas decisões e bons investimentos (e de modo continuado)."

Há, hoje, mudanças no perfil dos consumidores, que estão assumindo uma nova postura na hora da compra de produtos e serviços, optando por tudo aquilo que não agrida a natureza e que venha a impactar ainda mais nas mudanças climáticas. Para a palestrante, o Brasil e as empresas nacionais têm uma “janela de oportunidades” para produzir reduzindo as emissões.