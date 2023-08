Porto Alegre não tem uma solução mágica para resolver a informalidade, afirma vice-prefeito

"Não existe uma solução mágica para resolver a informalidade em Porto Alegre. No Brasil, temos 40% da população economicamente ativa que vive na informalidade. Nenhuma grande cidade do Brasil têm condições de enfrentar sozinha os efeitos da concorrência desleal feita pelos ambulantes". A avaliação foi feita pelo vice-prefeito Ricardo Gomes que, nesta terça-feira (22), participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA, no Palácio do Comércio, onde foi discutido o tema "Varejo Informal: Como conviver com essa realidade". O debate com mediação do vice-presidente da ACPA, Eduardo Oltramari, contou com as presenças do presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, e do chefe de Fiscalizações e auditor-fiscal da Receita Federal, Carlos Eduardo Dulac.

Segundo Gomes, o POP Center, na rua Voluntários da Pátria, é um passo na política de formalização e integração dos camelôs. "Não é dois ou três camelódromos que vão resolver o problema na Capital. A informalidade permeia todos os setores. Estamos falando de grandes redes internacionais que entram com produtos contrabandeados", destaca. De acordo com o vice-prefeito, com a conclusão das obras do Quadrilátero Central, a prefeitura terá um ação extra para impedir o retorno dos ambulantes. A fiscalização será de responsabilidade da Guarda Municipal. "O ambulante é o ponto final de uma cadeia ligada ao crime organizado", ressalta.

Já o chefe de Fiscalizações e auditor-fiscal da Receita Federal, Carlos Eduardo Dulac, disse que os ambulantes estão espalhados por toda a cidade. Porém, a fiscalização tem atuado para identificar os Centros de Distribuição (CDs) no Centro Histórico onde ficam armazenados os produtos ilegais. Segundo Dulac, a fiscalização identificou ambulantes no Centro, depósito de roupas no bairro Sarandi, depósito de bebidas nos bairros Partenon e Santa Tereza. "O Centro agrupa a maior parte dos depósitos de eletrônicos e de acessórios que vem do exterior e já encontramos depósitos de tênis na Farrapos e também na Região Metropolitana que abastecem os ambulantes em Porto Alegre", explica.

De acordo com Dulac, hoje existe grandes redes internacionais organizadas e as maiores facções criminosas do Brasil como o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, que atuam muito forte na área da informalidade. "Eles nos causam uma grande dificuldade porque são extremamente organizados. Eles têm empresas de fachada, advogados e toda uma estrutura composta por ônibus e caminhões", acrescenta. Os ambulantes que atuam na informalidade em Porto Alegre são na sua maioria senegaleses, haitianos e também brasileiros - pessoas do interior do Estado e de fora do Rio Grande do Sul.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, disse que a concorrência dos ambulantes é injusta com o lojista que paga seus impostos. "Não queremos descartar o trabalhador informal, muitos deles estão nessa situação por falta de opções. Avaliamos a situação pelo lado humano. Porém, há empregos em risco no varejo em razão da informalidade", acrescenta. Segundo Piva, não se pode permitir a tomada do espaço público pelo comércio informal. "Não podemos permitir a venda de bens e serviços fora dos canais regulamentados e que ocorre em locais públicos", explica. Conforme Piva, os vendedores informais não têm e não cumprem regulamentos ou pagam impostos. "É uma concorrência desleal com quem paga seus impostos para estabelecer seu local de trabalho, além das questões da qualidade dos produtos, ponto crítico relacionado à saúde de quem consome", lamenta.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, afirma que quem é empreendedor, especialmente nas áreas mais frequentadas de Porto Alegre, como o Centro Histórico, experimenta no dia a dia as consequências da informalidade. "As calçadas são ocupadas por comércio de produtos contrabandeados, ou de outras origens não éticas, obstruindo não raramente os acessos aos pontos comerciais legalmente estabelecidos, que pagam seus impostos e empregam pessoas e cumprem com suas obrigações", comenta.

Além da ocupação do espaço público, Suzana Vellinho destaca que a informalidade sobrecarrega o coletivo, porque a carga tributária é paga por uma pequena parcela da sociedade e afeta os serviços essenciais, como educação, segurança pública e saúde. "Os efeitos da concorrência desleal, da desordem urbana e das próprias atividades ilegais relacionadas ao comércio informal geram grandes e graves danos a economia de Porto Alegre", destaca.

Entre 2011 e 2022, segundo a Relação Anual de Informações Sociais, Porto Alegre registrou o fechamento de 3.589 estabelecimentos comerciais e 2.128 empresas de serviços. Segundo a presidente da ACPA, isso ocasionou a perda de 42.186 empregos formais, a maior parte dos quais localizados nas áreas mais densamente frequentadas da cidade onde a informalidade concentra sua atuação.



O Brasil perdeu, em 2022, R$ 140 bilhões em decorrência do mercado ilegal, prejudicando a indústria e varejo. O número foi divulgado pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade. Na avaliação de Suzana Vellinho, o que tem que ser aperfeiçoado é, principalmente, a fiscalização e a repressão da clandestinidade em Porto Alegre.