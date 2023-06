Ex-camelôs que atuam no Pop Center pedem retirada de ambulantes do Centro de Porto Alegre

Um protesto inusitado marcou a largada da manhã desta terça-feira (13) no Centro Histórico de Porto Alegre. Lojistas que atuam no Pop Center, ex-camelódromo, fizeram ato nas escadarias do prédio cobrando que a prefeitura da Capital atue contra a operação de ambulantes no entorno.

Segundo manifestantes, maior parte que já foi camelô e hoje ocupa espaços com registro como empresa ou MEI no POP, a lei que retirou os ambulantes e transferiu ao empreendimento não está sendo cumprida.

"O poder público tem feito vista grossa para a proliferação de camelôs nas ruas do centro da cidade, problema que já havia sido controlado no passado, mas, por conta do descumprimento da Lei 10.605, voltou a afetar quem cumpre a lei", dizem os lojistas, em nota.

A concorrência dos vendedores informais, que ocupam calçadas e via em frente ao Pop, em meio às obras do Quadrilátero Central, afeta o fluxo e até mesmo a atratividade para mais ocupantes do empreendimento. Hoje existem mais de 180 espaços desocupadas no Pop, segundo o complexo.

Em 2009, os ex-camelôs tiveram de sair das ruas. O prazo, lembram os atuais ocupantes do Pop, foi de 24 horas.