Fernando Lemos assume a presidência do Banrisul

A partir desta quarta-feira (16), Fernando Lemos assume a liderança do Banrisul pela terceira vez. Lemos toma posse com o compromisso de impulsionar a inovação, melhorar a experiência do cliente e garantir o crescimento sustentável da instituição.

A gestão anterior de Fernando Lemos durou sete anos, entre 2003 e 2010. Na ocasião, o Banrisul foi eleito o melhor banco público do País.



O dirigente também atuou como diretor do banco de 1996 a 1999. Antes, comandou a extinta Caixa Econômica Estadual em 1990 e 1991. Advogado, Lemos é formado pela Universidade de Brasília e foi desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul.