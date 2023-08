Revendedores gaúchos relatam atrasos na entrega de diesel

Os revendedores de postos de combustíveis do Rio Grande do Sul de diferentes regiões do Estado relatam restrições e atraso na entrega de diesel, segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes (Sulpetro/RS). As justificativas repassadas pelas distribuidoras aos revendedores gaúchos estão relacionadas a adequações e falta do produto na base.

Porém, nos postos de combustíveis de Porto Alegre, a reportagem do Jornal do Comércio realizou nesta sexta-feira (11) um levantamento e constatou que não há falta do produto. O Sulpetro/RS é uma entidade sindical que representa os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul.

No posto Shell da avenida Getúlio Vargas com a rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, o diesel S 10 Aditivado estava sendo comercializado normalmente a R$ 5,19 o litro. Os frentistas destacaram que nesta sexta-feira pela manhã foi feita inclusive uma entrega do produto por dois caminhões. No posto Charrua, da avenida Getúlio Vargas com a rua Botafogo, também no Menino Deus, os funcionários afirmaram que não havia falta do diesel S 10 Aditivado que está sendo vendido a R$ 5,29 o litro. No posto BR/SIM das avenidas Ipiranga e Erico Verissimo, os funcionários relataram que alguns motoristas durante o começo da semana questionaram se havia falta do produto. No local, o diesel S 10 Aditivado é comercializado a R$ 5,59 o litro.

Em Minas Gerais, na terça-feira (8) o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou que o estado corria o risco de desabastecimento de diesel ao longo da semana, principalmente no interior e em postos de marca própria. O Sindicato atribuiu o risco de desabastecimento pelo fato da Petrobras ter deixado de praticar a política de Preço de Paridade Internacional. O sindicato chegou a afirmar, por meio de nota, ter recebido informações de revendedores de que as distribuidoras estavam cortando pedidos de diesel, principalmente o S10 e S500.