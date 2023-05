Petrobras reduz preços do diesel, gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras

R$ 0,44 por litro o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro. Para a gasolina A, a redução será de R$ 0,40 por litro do preço médio de venda para as distribuidoras, que passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro. Poucas horas depois de a Petrobras anunciar nesta terça-feira (16) a nova política de preços para o diesel e a gasolina , a companhia anunciou a redução de preços para as distribuidoras a partir desta quarta-feira (17). A estatal vai reduzir empara as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro. Parapara as distribuidoras, que passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel S10 comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,69 a cada litro vendido na bomba. Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,18 por litro de diesel S10.

Na gasolina, considerando a mistura obrigatória de 73% do combustível e de 27% de etanol anidro para a composição do produto vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,03 a cada litro vendido na bomba. Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,20 por litro.

O valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.

Estatal reduz preço do gás de cozinha

Além do diesel S10 e da gasolina, a Petrobras anunciou também a redução do preço médio venda do gás de cozinha para as distribuidoras. A medida também entra em vigor nesta quarta-feira (17), e terá corte de R$ 0,69 por kg no seu preço médio de venda para as distribuidoras. Assim, o valor passará de R$ 3,2256 para R$ 2,5356 por kg, equivalente a R$ 32,96 por botijão de 13kg.



Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 99,87 por 13kg.



Assim como no caso dos combustíveis, o valor final do GLP cobrado dos consumidores também é afetado por outros fatores como impostos e margens de lucro da distribuição e da revenda.