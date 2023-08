Projeto 60 + é lançado pela Associação Comercial e pelo Sebrae/RS

Com a proposta de oportunizar que pessoas com mais de 60 anos compartilhem suas experiências profissionais com outras mais jovens, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), em parceria com o Sebrae/RS, lançou nesta terça-feira (8) o projeto 60+ durante o MenuPOA realizado no Palácio do Comércio. A iniciativa contou com a presença dos embaixadores do projeto Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), e de Wilma Araújo Santos, fundadora da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Porto Alegre, e que foi CEO da Junior Achievement por 22 anos. Durante a solenidade, a presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, e o diretor-superintendente do Sebrae/RS, André Godoy, assinaram o documento que permite a implementação da iniciativa.

Segundo Suzana Vellinho, existem muitos profissionais com mais de 60 anos que possuem uma enorme experiência profissional e que não são aproveitados no mercado de trabalho. "O projeto chega para ocupar a mente dessas pessoas, mexer com a autoestima delas e mantê-las ativas", explica. Para a presidente da ACPA, quem tiver disponibilidade de dividir seus conhecimentos com pessoas mais jovens deve participar do projeto de mentoria 60+. A proposta prevê a criação de um banco de dados com currículos de pessoas acima dos 60 anos.

Jorge Gerdau Johannpeter, por sua vez, afirmou que a proposta é extremamente importante. O empresário recordou que a Gerdau criou algo semelhante a parceria firmada entre o ACPA e o Sebrae/RS. "Faz mais de 20 anos que trouxemos engenheiros experientes dos Estados Unidos ligados ao campo siderúrgico que ajudaram na trajetória da Gerdau", acrescenta.

Já o diretor-superintendente do Sebrae/RS, André Godoy, disse que a proposta é uma ação inédita no Brasil. O Rio Grande do Sul possui 18,8% da população com mais de 60 anos e, até 2050, a estimativa é que o Estado tenha 25% dos habitantes com 60 anos ou mais. "Em parceria com a ACPA, queremos formar um banco de talentos que será colocado à disposição dos empreendedores para que possam aumentar as chances de sucesso do seu negócio", acrescenta. Conforme Godoy, o Sebrae/RS contratou uma consultoria especializada para a aplicação dos dois módulos, que se dividem em seis horas cada, com intervalo de sete dias entre cada um. Os dois encontros serão presenciais e o projeto está na fase de inscrições, que são gratuitas e limitadas. Os inscritos passarão por um processo seletivo com a psicóloga Márcia Araujo Santos, conselheira da ACPA.

Para Godoy, o projeto é inovador e deve oportunizar a mulheres e homens com mais de 60 anos o compartilhamento de seus conhecimentos e experiências acumuladas nas suas jornadas profissionais. "Tão importante quanto esses fatores são suas jornadas de vida. O que queremos mesmo é que quem têm muito mais do que idade, têm energia, motivação e propósito, continue sua obra de vida, por meio de empreendedores que possam absorver a bagagem inestimável de suas trajetórias”, acrescenta.

Serviço

Período de inscrições: 8 de agosto a 8 de setembro, com vagas limitadas.

Onde: https://www.sympla.com.br/inscricoes----projeto-mentoria-60---acpa-e-sebrae2101055

Data dos encontros: 26 de setembro e 3 de outubro

Local dos encontros: Sede da ACPA no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre. As inscrições são gratuitas.