Porto Alegre sanciona programa para reinserção de idosos no mercado de trabalho

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) sancionou, nesta sexta-feira (28), um projeto de lei que institui o Programa Ativa Idade, de autoria da vereadora Monica Leal (PP). A proposta reúne políticas públicas que têm o objetivo de fortalecer a reinserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho.

"O projeto tem pilares fundamentais de fortalecer oportunidades e também reconhecer empresas dedicadas à inclusão dos cidadãos 60+, que têm experiência e muita capacidade produtiva", disse o prefeito, que também defendeu a importância do voluntariado no conjunto de ações, já que o projeto aborda atividades remuneradas e não remuneradas.

O projeto prevê medidas como intermediação para vagas, capacitação e ações integradas com a iniciativa privada, para gerar espaços e reconhecer empresas dedicadas a inclusão. Ainda está prevista a criação de um banco de oportunidades para integrar as bases de dados, que será viabilizado com o apoio de emenda impositiva da vereadora para criação da plataforma. Os detalhes de operacionalização serão regulamentados por decreto.

"O programa é uma ferramenta social, para que o idoso possa contribuir com a sua capacidade produtiva, carregada de experiência e sabedoria, que precisa ser estimulada. Precisamos de idosos produtivos, experientes e ativos", destacou a vereadora.

A regulamentação do programa será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), com apoio da pasta do Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).