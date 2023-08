Azul Viagens anuncia 19 voos semanais para a Serra gaúcha

Com a oferta de 19 voos semanais para o Rio Grande do Sul, a Azul Viagens espera atingir 20 mil passageiros na época de Natal na Serra gaúcha. Os pacotes com 30% de desconto já começaram a ser vendidos para o Natal Luz em Gramado e Canela. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7) pela gerente de Produtos da Azul Viagens, Giuliana Mesquita, durante entrevista coletiva no Hotel Laghetto Stillo Vitta, em Gramado.

A empresa vai aumentar de dois para 19 os voos semanais para o Rio Grande do Sul nos meses de dezembro e janeiro de 2024. Segundo Giuliana Mesquita, os pacotes, incluindo também hospedagem e passeios, podem ter até 30% de desconto. "A expectativa é de um crescimento alto para a temporada dezembro/janeiro de 2024", destaca a gerente da Azul. A solenidade contou com a presença do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, da CEO da Brocker, Adriana Brocker Boeira Guimarães, e do secretário estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, Luiz Fernandez Rodriguez.

Segundo Giuliana Mesquita, é muito importante que a empresa consiga fazer um bom trabalho com os voos da Serra gaúcha. "Queremos manter a maior quantidade para a baixa temporada, nesse padrão de produto em um pacote, que se torna mais atrativo", explica. Os voos dedicados para a Serra gaúcha serão realizados durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Os 19 voos semanais vão partir de nove mercados de origens para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Os voos da companhia vão sair de Belo Horizonte, Brasília, Uberlândia, Goiânia, Congonhas, em São Paulo, além de Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Bauru, no interior paulista.

De acordo com a gerente de Produtos da Azul Viagens, as cidades da Serra gaúcha receberam mais de 19,5 mil clientes embarcados pela Azul Viagens no ano passado, um aumento de 81% comparado a 2021. No mês de julho, mais de 5,3 mil clientes embarcaram para o destino, o que representa uma alta de 114% comparando com julho do ano anterior. "Estamos muito felizes de ampliar nossas operações no Rio Grande do Sul, mais especificamente na Serra. O mercado turístico é latente e continua atraindo clientes de todas as regiões brasileiras em todas as estações do ano, apesar do pico de turismo no inverno. É extremamente importante marcar ainda mais presença na região e poder levar cada vez mais clientes para conhecer as belezas da cidade", destaca Giuliana Mesquita.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, disse que a iniciativa da Azul Viagens tem todo o apoio do poder público. "Vivemos o turismo 24 horas por dia e as novidades da Azul alegram e estimulam a querer investir mais", destaca. Segundo Tissot, turismo, segurança, infraestrutura e saúde são as áreas de maior investimento no município. "Para o sucesso do turismo, todas essas áreas precisam estar fortes. Estamos criando uma cidade melhor e profissionalizando o turismo cada vez mais", ressalta o prefeito de Gramado.

O secretário estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, Luiz Fernandez Rodriguez, disse que a Azul responde por 35,5% do transporte de turistas para o Rio Grande do Sul dados do observatório do Estado até o dia 30 de junho. "A empresa é protagonista no Estado, junto com a Brocker. O potencial é muito grande para o crescimento do fluxo turístico e é muito importante trabalhar os voos dedicados para ampliar a oferta", acrescenta. Segundo Rodriguez, existe a compreensão da relevância do destino da Região das Hortênsias para o governo do Estado. O secretário de Turismo ressalta que ainda é possível crescer o número de turistas que chegam no Rio Grande do Sul por avião e fazer com que esses visitantes fiquem mais tempo no território gaúcho. "São 16% que ficam entre quatro e sete dias e 4,6%, de oito a 14 dias", comenta.