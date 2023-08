Hard Rock Hotel de Gramado abre 200 vagas para trabalhar no departamento de vendas

200 vagas para profissionais que vão trabalhar no departamento de vendas do Hard Rock Hotel Gramado, na serra gaúcha. O empreendimento será lançado oficialmente nas próximas semanas e tem A Mundo Planalto, empresa goiana especializada em planejamento urbano, abriuque vão trabalhar nodo, na serra gaúcha. Oe tem investimento estimado em R$ 1 bilhão

A expectativa é que sejam gerados mais de dois mil postos para trabalhar no Hard Rock Hotel Gramado. Serão mais de 800 apartamentos a serem comercializados no modelo de multipropriedade, com venda de unidades para uso de compradores. O empreendimento terá uma área repleta de equipamentos de lazer localizada às margens da rodovia RS-235, região que já conta com grandes empreendimentos hoteleiros.

O processo seletivo será realizado na próxima segunda-feira (14) com a possibilidade de entrevistas online ou presenciais, em local que será divulgado nos próximos dias. Os interessados poderão obter mais informações e fazer a inscrição no link https://www-hardrockgramadobrasil-com-br-1.rds.land/venha-ser-um-rockstar-o-inicio.

As vagas são para consultor de vendas, executivo externo, executivo interno, supervisor administrativo, analista administrativo, assistente administrativo, analista de recursos humanos, copeira, recreacionista, motorista e para serviços gerais.

Para participar das entrevistas, é preciso enviar ou apresentar currículo e documento oficial com foto. A resposta sobre o preenchimento dos postos de trabalho será dada no dia seguinte ao término das audições. As informações sobre a remuneração serão divulgadas durante o processo, de acordo com a avaliação do perfil pela empresa.

Para capacitar moradores da região, a Mundo Planalto doará 1,5 mil bolsas de inglês a Gramado, para facilitar o atendimento de turistas estrangeiros. Uma série de outras compensações e ações em benefício à comunidade, dentro da agenda ESG, foram fechadas com o município, como a preservação de 80 hectares de vegetação nativa e equipamentos de infraestrutura.

Além do Hard Rock Hotel de Gramado, a Mundo Planalto também tem uma bandeira própria de empreendimentos no modelo de multipropriedade, o Castelos do Vale, que são resorts, hotéis e projetos do tipo dentro de vinícolas. A primeira unidade foi totalmente comercializada em cerca de um ano, em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, e terá a primeira fase entregue em 2025. A segunda será lançada ainda neste ano. A empresa também definiu um calendário de lançamentos no modelo de cidade do lazer e de multipropriedade em vinícolas para novos destinos em 2024.

A empresa conta ainda com casos de sucesso como o complexo Terra Santa Cidade do Lazer, no destino religioso de Trindade (GO), que engloba mais de 1,8 mil chácaras já comercializadas, divididas em condomínios em torno do primeiro parque aquático com temática bíblica do Brasil, o Arca Parque.