Crescimento da movimentação de contêineres no Tecon Rio Grande no ano chega a 15,4%

O ano de 2023 segue rendendo bons resultados para o Tecon Rio Grande. O terminal gaúcho de contêineres da Wilson Sons registrou nos primeiros sete meses do ano um incremento de 15,4% na movimentação de cargas, em comparação ao mesmo período de 2022. De janeiro a julho, foram operados 355,2 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), contra 307,8 mil TEUs nesse intervalo no ano passado.



Analisando somente julho de 2023, conforme informações que a empresa enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram trabalhados 49,1 mil TEUs, contra 34,2 mil TEUs no mesmo mês do ano passado, uma elevação de 43,7%. “Entre os principais motivos por trás desses crescimentos está a recuperação expressiva de market share das cargas gaúchas, muito em função da retomada da confiabilidade das escalas (dos navios), com a redução dos cancelamentos que tivemos no último ano”, argumenta o diretor Comercial do Tecon Rio Grande, Rodrigo Velho. O executivo comenta que, somente em julho, a diminuição dos cancelamentos é na ordem de 82% e no ano o percentual é de 76%.

Além do foco em aumentar a movimentação de contêineres, o terminal em Rio Grande está apostando no uso de energias renováveis. Recentemente, o complexo firmou um contrato para que seu fornecimento de energia seja oriundo totalmente de fontes renováveis. Para isso, foi realizada a aquisição da certificação IREC (International Renewable Energy Certificates) para o triênio 2024/25/26, que pode ser utilizada para o reporte das emissões indiretas pelo consumo de energia no Programa GHG Protocol, metodologia internacional para quantificar as emissões de gases de efeito estufa. O certificado garante ainda a rastreabilidade da fonte de energia renovável que chega ao terminal e também zera as emissões de carbono provenientes do consumo de energia.

Por meio desse novo sistema energético, toda a energia gerada para o funcionamento do Tecon Rio Grande até o próximo ano virá de fontes renováveis que podem ser eólica, solar ou de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Também há pouco tempo foi concluída a construção de uma usina de energia solar fotovoltaica, instalada no estacionamento principal do terminal, com 74 módulos fotovoltaicos de 545 Wp com carregadores para veículos elétricos.