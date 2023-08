Em 2023, Estado vai investir R$ 500 milhões em 50 obras nas rodovias gaúchas

Pelo menos 50 obras previstas para serem realizadas em 2023 nas rodovias do Rio Grande do Sul terão um investimento de R$ 500 milhões por parte do governo do Estado. Os valores investidos nas estradas gaúchas vão resultar na criação de 5 mil empregos diretos e 20 mil indiretos.

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (2) pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, que participou do Tá na Mesa da Federasul, que abordou o tema "A infraestrutura como estratégia para o desenvolvimento do RS - Oportunidades e desafios". Segundo Costella, o Rio Grande do Sul retomou a capacidade de investimentos após as reformas feitas pelo governo Eduardo Leite.

Somente em 2022, conforme o secretário, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) investiu mais de R$ 1 bilhão do Tesouro do Estado nas rodovias estaduais - sem a necessidade de financiamentos ou empréstimos. "O volume é sete vezes maior do que o Daer investia anualmente, algo em torno de R$ 150 milhões", ressaltou. De acordo com Costella, os recursos aquecem a economia gaúcha e movimentam a cadeia produtiva fazendo com que o Estado volte a ser referência na área no País.

Durante o Tá na Mesa, Costella destacou a importância das reformas administrativas, aprovadas pela Assembleia Legislativa, para que o Rio Grande do Sul tivesse retomada sua capacidade de investimentos. "As reformas foram importantes para que o governo tenha chegado neste momento, no qual trabalha para a população, para o empreendedor e para os empresários que geram emprego e renda", ressaltou.

O secretário explicou que uma das principais metas do governo Eduardo Leite/Gabriel Souza é concluir, até 2026, 100% dos acessos aos municípios ou garantir que eles estejam com, no mínimo, 80% das obras finalizadas. Os outros 20%, se não estiverem totalmente concluídos, segundo Costella, terão que estar em obras. "O Rio Grande do Sul decidiu realizar parcerias com municípios para a execução de obras, que já resultaram em economia de mais de R$ 200 milhões aos cofres do Tesouro e estimula empresas e cooperativas a executarem obras de pavimentação de estradas estaduais", afirmou.

Costella disse que o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA) estimula empresas e cooperativas a executarem obras de pavimentação nas estradas estaduais. Em contrapartida, elas terão o valor investido na obra abatido do ICMS. Conforme o secretário de Logística e Transportes, o governo estadual tem intensificado o trabalho para a conclusão dos acessos asfálticos no Rio Grande do Sul. Na primeira gestão do governador Eduardo Leite, foram investidos mais de R$ 230 milhões com recursos do Caixa do Estado nos acessos. "O valor investido é duas vezes maior do que a média dos últimos dez anos", acrescentou Costella.

Com relação a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o secretário informou que antes das concessões 909 quilômetros de rodovias eram administrados pela empresa. Atualmente, após a concessão da RSC-287, da ERS-122 e da ERS-240 à iniciativa privada, apenas 630 quilômetros são administrados pela EGR. Sobre a ERS-118, o secretário de Logística e Transportes disse que foram investidos mais de R$ 100 milhões em obras de iluminação (R$ 15 milhões), na construção de seis passarelas (R$ 28 milhões) e de elevadas (R$ 28 milhões). Falta ainda a pavimentação dos dois últimos trechos da ERS 118 avaliados em R$ 30 milhões - trecho 1 Viamão/Lami (Porto Alegre) e trecho 2 em Itapuã.