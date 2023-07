Governo gaúcho confirma retomada de negociações para receber unidade da Mercado Livre

de Buenos Aires

Um novo investimento deve se concretizar em breve no Rio Grande do Sul. Em sua primeira agenda nesta sexta-feira (28), em Buenos Aires, o governador Eduardo Leite visitou a sede da empresa Mercado Livre. Na ocasião, Leite informou que há cerca de 40 dias o governo gaúcho havia retomado as tratativas para sediar um Centro de Distribuição (CD) da companhia.

A empresa não pretende anunciar, por enquanto, o investimento oficialmente. Esse foi um dos motivos que fizeram a reunião de Leite com os representantes da companhia ser vedada a jornalistas. No entanto, os executivos da Mercado Livre ao darem boas-vindas ao governador gaúcho na sede da companhia, na Argentina, disseram que esperavam também recebê-lo em breve nas instalações que iriam implementar no Rio Grande do Sul.

Na quinta-feira, a coluna Minuto Varejo, do JC, antecipou a informação da instalação de um CD em Sapucaia do Sul . Anteriormente, há cerca de três anos, a Mercado Livre pretendia levar adiante o empreendimento no município de Gravataí, entretanto acabou abandonando a ideia. Uma fonte que confirma o atual interesse da companhia em instalar um CD em Sapucaia do Sul é o prefeito do município, Volmir Rodrigues.

Após a reunião a portas fechadas, Leite classificou como produtivo o encontro com os executivos da Mercado Livre. Ele enfatizou a intenção da empresa em implementar um CD no Rio Grande do Sul e que a companhia está avaliando questões de regulamentações e local para instalação. Não foi divulgada a projeção de investimento na iniciativa.

O complexo da Mercado Livre no Estado deve ocupar uma área de aproximadamente 7,5 mil metros quadrados e com pé direito de 12 metros de altura, o que dará ótimas condições para o armazenamento de mercadorias. A expectativa é que sejam gerados em torno de 200 postos de trabalho diretos na etapa inicial de operação do complexo.