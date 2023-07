Santa Maria do Herval ganha nova operação de hospedagem

A partir de investimento de R$ 400 mil, o município de Santa Maria do Herval ganhou um novo atrativo turístico. O Teewald Experience foi inspirado pelos sócios Fábio Gonçalves e Ricardo De Leon em um programa de televisão americano. Em uma área de 5,5 hectares, eles construíram duas cabanas de características inovadoras no conceito de hospedagem. "Tudo foi desenhado, pintado por nós. Buscamos objetos diferentes de decoração, com história, em antiquários, para sair do comum. Tudo foi pensado para que seja uma experiência de hospedagem diferente e marcante para os que nos visitarem", explica Gonçalves.

A cabana Black Hut Teewald tem uma ampla cama de casal, banheira de hidromassagem e vista do pôr-do-sol. O diferencial é uma estátua do Buda de 2,5 metros de altura, tornando a casa mística.



Na Routmaster Teewald o destaque é o ônibus Marcopolo, ano 1975, grafitado pelo artista Fábio Panone Lopes, do Studio Flop de Caxias do Sul. A obra de arte se soma à decoração interna inspirada na realeza. Há uma cama de casal com cabeceira em arabescos dourados e cadeiras e espelhos nos mesmos tons. Coroas adornam a casa lembrando a realeza britânica. A inspiração em Londres pode ser vista também em objetos com as cores da bandeira e a famosa cabine telefônica vermelha.





Em torno das cabanas, em meio à natureza, há cadeiras, luzes e fogo de chão. As acomodações têm a estrutura completa para os hóspedes fazerem suas próprias refeições. As reservas são feitas por uma empresa gestora de hospedagem, também responsável pela limpeza e organização das cabanas. As diárias para casal variam de R$ 300 a R$ 750 (em alta temporada). Santa Maria do Herval faz parte da Rota Romântica e da região Turística Vale Germânico.