Conhecido como o primeiro shopping de Caxias do Sul, o Prataviera comemora 30 anos neste sábado. Para celebrar a data, o empreendimento prepara diversas atrações: apresentações musicais e ações promocionais nas lojas, além do lançamento de revista com o registro da sua história. E, ao longo do ano, está prevista a entrega da Praça da Alimentação, que passa por uma grande revitalização. A marca Prataviera, que leva o sobrenome de um de seus fundadores, surgiu na cidade muito antes de abrir um shopping. Atualmente, o empreendimento, com mais de 16 mil m2, possui cinco andares abertos ao público, divididos entre lojas, serviços e escritórios.

O desconto das quartas

O Praia de Belas Shopping de Porto Alegre traz hoje a quinta edição deste ano do projeto Quarta Shop&Music e quem sedia o evento é a Rabusch. No mercado há 36 anos, ela se destaca pelas coleções exclusivas e alfaiataria feminina, trazendo qualidade, estilo e preço justo em cada peça. Os descontos oferecidos são de até 50% em peças selecionadas. Além disso, neste dia o cliente que realiza compras na Rabusch ganha isenção no estacionamento.

Mulheres no controle

Pela primeira vez em sua história, a Trensurb conta com uma mulher, Denise Brandli, chefiando o Setor de Controle Operacional (Secot) do metrô, que é a área responsável pelo Centro de Controle Operacional (CCO). E, também pela primeira vez, a empresa tem uma mulher, Fernanda Sanini, no comando, ainda que como chefe substituta, da segurança metroviária. Até o final de julho, ela substitui o titular Giuliano Boeck na chefia do Setor de Segurança (Segur).

Feira de alimentação

Um evento focado na conexão entre fornecedores e compradores do segmento alimentício é o objetivo da Delly's Food Show, que chega ao RS trazendo uma experiência exclusiva para o setor de Food Service e varejo, e também integra o universo gastronômico. Promovido pela Delly's, maior distribuidora Food Service do Brasil, o evento acontece nos dias 9 e 10 de agosto, na Fenac, em Novo Hamburgo.

Saúde mental do policial

A rotina estressante e de altos riscos traz impactos diretos na saúde física e mental dos profissionais da segurança, que podem atrapalhar diretamente o exercício de suas funções.Segundo a agência de dados "Fiquem Sabendo", só no estado de São Paulo, entre 2020 e 2021, houve mais de 1600 licenças por transtornos mentais para policiais.

Uma serraria na origem

Uma serraria na pequena cidade catarinense de Urubici foi o embrião do Grupo Cassol, que, ao completar 65 anos em 2023, se consolida como um dos mais destacados do Brasil em seus segmentos - Pré-Fabricados (indústria), Centerlar (varejo), Real Estate (imobiliário) e Florestal (reflorestamento). Fundada por Adroaldo Cassol e seu pai, Ernesto, a empresa se mantém fiel aos valores que norteiam toda a trajetória, expressos nesta frase: atender com o coração; fazer o certo; ser empreendedor; e acreditar no sucesso como resultado da dedicação ao trabalho

Ótimo lugar para se trabalhar

Pioneira em crédito educacional no Brasil, a Fundacred recebeu pelo sexto ano o certificado de ótimo lugar para se trabalhar conforme levantamento do Instituto Great Place to Work (GPTW). A conquista é resultado do compromisso diário com o desenvolvimento e o bem-estar do seu público. Só em 2022, de 182 colaboradores, 112 foram impactados por programas de capacitação e treinamento internos promovidos pela entidade, com investimentos totais de aproximadamente R$ 400 mil por ano entre 2020 e 2022.