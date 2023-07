Casacorba investe em complexo enoturístico em Nova Roma do Sul

Fundada em 1999 pela família Tessaro, a Vinícola Casacorba transformou a propriedade de 60 hectares, localizada em Nova Roma do Sul, no mais novo complexo enoturístico e gastronômico do país. O empreendimento reúne vinhedos, canavial, olival, vinícola, alambique, lagar, wine bar, restaurante e cabanas. Para abrigar todos os atrativos, a empresa construiu área de 4.100m², além de heliponto. O município tem 3,5 mil habitantes e está distante 150 quilômetros de Porto Alegre.

Um dos principais atrativos do conjunto é a Villa Casacorba, com sete cabanas, uma diferente da outra, batizadas com o nome das províncias que compõem a região italiana. Belluno, Pádova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza foram construídas ao redor de um lago, permitindo ao hóspede estar conectado com a natureza do local.



No cardápio do restaurante são oferecidas 17 opções, todas assinadas pelo chef Rodrigo Bellora, que valoriza produtos regionais, seguindo o conceito de cozinha de natureza. O atendimento é para almoço aos sábados, domingos e feriados, sob reserva, e jantar nas sextas e nos sábados, sob consulta. A capacidade é para até 60 pessoas.



A propriedade tem 30 hectares destinados exclusivamente ao cultivo da uva. A partir de variedades viníferas tintas e brancas, são elaboradas em torno de 150 mil garrafas – dados de 2022. De acordo com o enólogo Tiago Bergonzi, a produção se divide entre espumantes (75 mil), vinhos (60 mil) e suco de uva (15 mil). "Cultivamos em vinhedos próprios 100% das uvas processadas na vinícola", destaca.



A estrutura conta com 59 barricas de carvalho francês e americano e 49 tanques de aço inox, com capacidades variando de 250 litros a 11 mil litros, além de seis autoclaves que totalizam 30 mil litros. A capacidade de armazenamento chega a 213 mil litros, o equivalente a 284 mil garrafas. O portfólio da vinícola é composto por 19 rótulos, incluindo espumantes, vinhos, grappa, brandy e suco. Os produtos são encontrados no varejo e e-commerce da vinícola, além de lojas especializadas.



O complexo ainda inclui alambique, onde são elaborados os derivados da uva brandy e grappa, e cachaças, que têm origem nos canaviais cultivados na propriedade. A estrutura da destilaria comporta três tanques de inox e 50 barricas de madeira. A produção das cachaças é limitada de 240 a 480 garrafas. Outra operação é a elaboração do azeite de oliva. A propriedade conta com 1.500 oliveiras, que foram plantadas em 2012. Em 2021, foi feito investimento no lagar para a elaboração de azeite de oliva. A estrutura se completa com ambiente exclusivo para eventos, com capacidade para 120 pessoas. Uma capela de pedra, com sino para celebrações especiais, integra o complexo.



A Casacorba é a única vinícola no Brasil a reunir as culturas do vinho, do destilado e do azeite num único lugar. O roteiro de visitação permite conhecer o processo de elaboração de cada produto, além da possibilidade de caminhar entre os vinhedos, canaviais e olivais. A experiência se completa no wine bar. A vinícola oferece três propostas de visitação.