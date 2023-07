Fundação Força e Luz entra na disputa pelo Memorial Erico Verissimo da Renner fechada

loja Renner na antiga Livraria O Globo, fechada no início do mês levar o acervo administrado pela varejista para o Centro Cultural CEEE, que homenageia o autor, na Rua dos Andradas, nº 1.223. O destino do Memorial Erico Verissimo que funcionava dentro da, no Centro Histórico de Porto Alegre, ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (20). A presidente da Fundação Força e Luz, Verônica Fernandez, revelou ter interesse em

“Estou de olho naquela estátua, ficaria perfeita aqui, já que estamos no mesmo percurso”, justifica ela, pela proximidade entre os dois imóveis, cuja distância é de poucos metros. No prédio de seis andares da Andradas, construído em 1926, há um memorial que em outubro completará 10 anos.

“Aqui, os visitantes encontram originais do livro O Tempo e o Vento, dos primeiros contos que Erico escreveu e percebem o aperfeiçoamento nas camadas de cada trabalho. Inclusive, temos versões dos textos impressos para o visitante manipular”, descreve Verônica sobre a instalação no último pavimento. No terceiro piso, há outra mostra, essa mais interativa e tecnológica. Tudo no local, que soma 3 mil peças originais e onde trabalham 13 pessoas, contempla a temática de Erico.

A Fundação Força e Luz é, hoje, mantida pela CEEE Equatorial, pela CPFL e pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Além disso, a instituição loca salas para oficinas, recebe eventos em seu salão de atos que comporta 160 pessoas, mantém o Museu da Eletricidade do RS e é lar do Acervo de Referência em Literatura Infantil e Juvenil da Câmara Rio-Grandense do Livro.

Estima-se que circulem pelo edifício cerca de 2,5 mil pessoas por mês. Só no ano passado, conforme Marcelo Scheffer, gestor de acervo e patrimônio do local, foram contabilizados 50 mil visitantes.

Marcelo e Verônica ressaltam que o Centro Cultural CEEE Erico Verissimo é um museu certificado, o que conta como ponto positivo para receber o acervo da Renner. “Estamos resguardados por normas, e isso dá uma segurança jurídica”, salienta Verônica. “Fazemos a preservação”, emenda Marcelo.

A decisão final, no entanto, é uma incógnita. Verônica já falou com uma equipe da Renner, que ficou de dar alguma resposta sobre a estátua e os objetos guardados agora em um prédio vazio e fechado. Há quem diga que os itens são de posse da família Bertaso, descendente do sócio-fundador da Livraria O Globo.

Família Bertaso diz desconhecer propriedade do acervo



Procurada pela reportagem, Elisa Bertaso, bisneta de José Bertaso, disse não saber o que acontecerá com o acervo e que a família não é dona do prédio da antiga Livraria O Globo, no Centro Histórico de Porto Alegre. “Na verdade, não sei de quem é esse acervo. Estou na luta para descobrir. E o meu interesse é que vá para um lugar legal. Só isso”, expôs.

A presidente da Fundação Força e Luz, Verônica Fernandez, conta que, caso a estátua seja concedida à iniciativa, teria vontade de instalá-la na frente do prédio, na calçada da Rua dos Andradas. “Mas tudo dependerá da análise do material, se suporta as intempéries do clima. Com certeza, será um lugar de honra”, esclarece. A intenção é, ainda, conversar com o artista autor da estátua para criação de uma narrativa.

A visitação à fundação, de segunda à sábado, é gratuita e opera de forma aberta ou mediada – essa última sob agendamento.

Local gera lembrança afetiva em Porto Alegre



O prédio da Fundação Força e Luz é local de memórias afetivas para muitos porto-alegrenses. Seja porque diversos moradores pagavam suas contas de luz ali por muitos anos, seja pelos eventos culturais.

O prédio, incialmente, abrigou atividades de jogatina e entretenimento noturno. Os frequentadores do Centro Histórico da época, em meados de 1920, no entanto, não aprovaram a destinação do imóvel.

Por isso, em seguida ele foi vendido para a empresa Light and Power (por isso o nome Força e Luz).