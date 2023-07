Venda de veículos leves no RS cresce mais do que a média nacional no 1° semestre

A performance destacada do Estado no acumulado do ano está relacionada à medida provisória do governo federal, publicada no dia 6 de junho, que criou faixas de descontos para carros populares. Na sexta-feira passada, o governo encerrou o programa de incentivo à compra de veículos



Nos primeiros seis meses do ano, o Rio Grande do Sul apresentou um crescimento proporcional na venda de veículos leves maior do que a média brasileira. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o volume de emplacamentos de janeiro a junho deste ano foi 20,48% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. No Brasil, por sua vez, o acréscimo de janeiro a junho é de 9,76%% sobre o primeiro semestre de 2022.A performance destacada do Estado no acumulado do ano está relacionada à medida provisória do governo federal, publicada no dia 6 de junho, que criou faixas de descontos para carros populares. Na sexta-feira passada,com a liberação de todos os recursos disponíveis para carros leves.“No RS, não temos uma incidência muito grande de pessoas jurídicas como em outros estados. Como o decreto do governo foi direcionado, nos primeiros 30 dias, exclusivamente para pessoas físicas, o aumento proporcional de vendas aqui foi maior do que em estados onde o licenciamento para pessoas jurídicas têm um peso maior”, explica o diretor-regional da Fenabrave e presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Paulo Siqueira.No mês de junho, foram comercializados, no Rio Grande do Sul, 9,3 mil veículos leves, um volume 4,09% maior que no mês de maio. Conforme Siqueira, os dados contabilizados pelo setor de autos e comerciais leves no Estado se referem a todos os modelos, incluindo os que não estavam inseridos no limite de valor do pacote. “Se avaliarmos somente os emplacamentos que se beneficiaram do decreto, a iniciativa promoveu crescimento de 8% no setor”, ressalta.Quando é comparado somente o mês de junho - quando teve início o programa de descontos - com junho do ano passado, o crescimento proporcional da venda de veículos leves no Estado foi de 29,8%, volume ainda maior do que a média do País - de alta de 8,61%. “Nesses dados de comparação, é preciso levar em conta que, no ano passado, ainda sofríamos com uma demanda de mercado menor por conta do que ocorreu no pós-pandemia: baixa oferta de suprimentos e de peças, agravada pela guerra entre Rússia e Ucrânia”, contextualiza.

Ainda conforme a entidade, o desempenho no mês passado fez com que o Rio Grande do Sul recuperasse a 7ª posição no ranking nacional, com participação total de 4%. Até então, vinha oscilando no 8º lugar. Em primeiro lugar no número de emplacamentos aparece São Paulo, com 22,9% de participação total do mercado, seguido de Minas Gerais (15%), Paraná (6%), Rio de Janeiro (5,9%), Bahia (4,9%) e Santa Catarina (4,6%).



De acordo com o balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), 125 mil carros foram comercializados com descontos entre R$ 2 mil e R$ 8 mil, ou 1,7% e 11,7%. “A medida provisória visava alcançar, sobretudo, pessoas físicas e veículos de até R$ 120 mil, o que representa 25% do mercado de licenciamentos de veículos no Brasil. Nesse sentido, a iniciativa foi um grande sucesso, porque houve um incremento de vendas, em alguns modelos, superior a 200%”, conclui Siqueira.



Alguns indicadores recentes, porém, tem gerado preocupação no setor automotivo. Na comparação de junho com maio, chama atenção as quedas no segmento de caminhões (- 4,66%) e ônibus (- 50,72%), por exemplo. “Existe uma forte preocupação com o setor de pesados, como importante termômetro do

desenvolvimento econômico, é um segmento que depende significativamente de créditos

governamentais e não conseguiu se beneficiar, efetivamente, do pacote como foi estabelecido pelo governo. As novas tecnologias de adequação aos modelos com motorização Euro 6, encareceram significativamente o valor dos caminhões, a falta de crédito e as taxas de inadimplência, agravam a situação”, acrescenta o presidente do Sincodiv-RS.