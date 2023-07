Avança projeto do porto de Arroio do Sal dentro da Antaq

implantação do terminal marítimo em Arroio do Sal abertura de Anúncio Público (uma espécie de apresentação ao mercado) por parte da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). De acordo com o órgão regulador, após essa fase e a publicação do documento começará a contar o prazo de 30 dias para eventuais manifestações sobre o empreendimento. O procedimento será divulgado no site da agência e no Diário Oficial da União (DOU). O processo do projeto deestá na etapa final da análise técnica para(uma espécie de apresentação ao mercado) por parte da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). De acordo com o órgão regulador, após essa fase e a publicação do documento começará a contar o. O procedimento será divulgado no site da agência e no Diário Oficial da União (DOU).

Futuramente, será feita mais uma análise da viabilidade do local de instalação da estrutura. O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), que acompanha o assunto de perto, adianta que até o final de julho o processo do porto deve evoluir na Antaq. O planejamento prevê um complexo logístico com capacidade estimada de recebimento de 40 mil toneladas. A proposta inclui também um calado inicial de 17 metros, o que permite a recepção de embarcações de grande porte, a exemplo dos cruzeiros marítimos. A expectativa é que sejam investidos cerca de R$ 6 bilhões, oriundos da iniciativa privada.

Heinze ressalta que a região Norte do Rio Grande do Sul será favorecida quanto ao escoamento de cargas com a implantação do novo porto. Entre os itens que poderão ser movimentados pelo complexo, o senador cita grãos, madeira e mercadorias conteinerizadas. Outra possibilidade mencionada por Heinze é que o terminal em Arroio do Sal opere com cargas de hidrogênio verde.

O senador argumenta que um atrativo do projeto é a participação da iniciativa privada, o que deverá deixar o funcionamento do complexo mais ágil. “Um dia de diferença (no transporte de mercadorias), para uma empresa que exporta milhões, representa muito dinheiro”, enfatiza. A perspectiva é que grupos de investidores, fundos de investimentos ou financiamento de um banco de fomento sejam mecanismos utilizados para tirar a iniciativa do papel. Heinze acredita que, tudo transcorrendo satisfatoriamente, o porto poderá iniciar as atividades em 2024.