Sistemas de energia solar no agronegócio ultrapassam R$ 15,5 bilhões em investimentos no País

Os investimentos em geração própria de energia solar nas propriedades rurais somam cerca de R$ 15,5 bilhões no Brasil, com mais de 200 mil consumidores do agronegócio, seja nos grandes empreendimentos ou nos pequenos produtores da agricultura familiar, abastecidos pela tecnologia fotovoltaica. Os dados são resultado de um mapeamento da fintech Meu Financiamento Solar, especializada em financiamento para projetos de painéis fotovoltaicos no Brasil, feito com base em dados oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

De acordo com o levantamento, o País possui atualmente quase 170 mil conexões de sistemas solares no campo, num total de 3,1 mil MW de potência instalada, que representam 14% de toda a capacidade energia solar instalada de forma própria pelos consumidores no Brasil, incluindo casas, comércios, indústrias e fazendas. A tecnologia fotovoltaica está presente em 4,9 mil municípios brasileiros com pelo menos um sistema de energia solar instalado no meio rural.

Segundo a diretora do Meu Financiamento Solar, Carolina Reis, um dos grandes pilares de sucesso do agronegócio brasileiro é alto poder de competitividade dos produtos nacionais frente aos demais players mundiais. “Como um dos principais insumos da atividade produtiva rural é energia elétrica, o uso de energia solar nas fazendas é atualmente uma das grandes soluções para elevar ainda mais a competitividade, a qualidade e a sustentabilidade do manejo agrícola e pecuário no Brasil”, aponta.

Outro ponto relevante na energia solar no campo é proporcionar eletricidade para áreas onde a rede elétrica ainda não chegou ou que funciona de forma precária e instável, que dependem muito de geradores à diesel, mais caros, poluentes e barulhentos. “A energia solar deixa a produção no campo mais limpa e sustentável e agrega valor à marca do produtor rural. E tudo isso se reflete na oferta de um alimento mais barato na mesa dos brasileiros”, conclui Carolina.