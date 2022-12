Energia solar atinge 23 mil MW e ultrapassa R$ 116,6 bilhões em investimentos no Brasil

O Brasil ultrapassou uma nova marca histórica, a de 23 mil MW de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 11,2 % da matriz elétrica do País. Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), de janeiro até a metade de novembro deste ano, a energia solar cresceu 62,6%, saltando de 14,2 mil MW para 23 mil MW.

Nos últimos 150 dias, o ritmo de crescimento tem sido de praticamente 1 mil por mês, o que coloca a fonte na terceira posição da matriz elétrica brasileira (julho: 16,4 mil MW, agosto: 17,5 mil MW, setembro: 18,6 mil MW, outubro: 21,1 mil MW, novembro: 22 mil MW e dezembro: 23 mil MW). De acordo com a entidade, desde 2012 a fonte solar já trouxe ao Brasil cerca de R$ 116,6 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 36,6 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 690 mil empregos acumulados. Com isso, também evitou a emissão de 31,1 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.

Para o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, o crescimento da fonte solar fortalece a sustentabilidade e a competitividade dos setores produtivos, além de beneficiar todos os consumidores brasileiros, fatores cada vez mais importantes para a economia nacional e para o cumprimento dos compromissos ambientais assumidos pelo País. “Finalmente, o Brasil acordou para a energia solar e seus benefícios. A fonte ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do País, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco de ainda mais aumentos na conta de luz da população”, frisa Sauaia.

O Brasil possui cerca de 7,1 mil MW de potência instalada em usinas solares de grande porte. Desde 2012, as grandes usinas solares já trouxeram ao País cerca de R$ 31,3 bilhões em novos investimentos e mais de 212 mil empregos acumulados, além de proporcionarem uma arrecadação aos cofres públicos que supera R$ 10,8 bilhões. No segmento de geração própria de energia (geração distribuída), são praticamente 16 mil MW de potência instalada da fonte solar. Isso equivale a cerca de R$ 85,3 bilhões em investimentos, R$ 25,8 bilhões em arrecadação e mais de 478 mil empregos acumulados desde 2012, espalhados pelas cinco regiões do Brasil. A tecnologia solar é utilizada atualmente em 99,9 % de todas as conexões de geração própria no País, liderando com folga o segmento.

“O crescimento acelerado da energia solar é tendência mundial, impulsionado principalmente pelos altos preços da energia elétrica, pela redução dos custos da energia solar e pelo aumento do acesso a financiamentos competitivos para compra de novos sistemas. O Brasil possui um dos melhores recursos solares do planeta, mas ainda faltam boas políticas públicas para podermos almejar a liderança solar em âmbito mundial”, conclui o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk.