Antaq homologa descontos em tarifas cobradas no porto do Rio Grande

Jefferson Klein

A questão das tarifas, que vem colocando em lados opostos a autoridade portuária no Rio Grande do Sul (a empresa pública Portos RS) e as companhias de navegação interior, ganhou um novo capítulo protagonizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O órgão regulador homologou na quarta-feira (5) descontos e isenção para atividades relacionadas à navegação interior e ao transporte de cargas por cabotagem (pela costa) no porto de Rio Grande. Apesar das medidas, o Sindicato dos Armadores de Navegação Interior dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul (Sindarsul) julga que as ações ainda são insuficientes para recuperar a competitividade do setor.