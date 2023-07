Unidade de biometano em Triunfo terá investimento de R$ 200 milhões

A eB Capital, gestora de investimentos alternativos, anunciou investimento em uma plataforma de biosoluções para produção de biometano, gás carbônico e fertilizantes a partir de resíduos agroindustriais, em parceria com a Sebigas Cótica. Serão três unidades instaladas no País e a primeira será construída no município de Triunfo, com investimento de cerca de R$ 200 milhões e com capacidade para a produção de 30 mil metros cúbicos de biometano por dia.

As outras duas unidades que serão implementadas ainda não tiveram suas localizações divulgadas. No total de todos os empreendimentos, o aporte deve chegar a aproximadamente R$ 600 milhões. Intitulada Bioo, a iniciativa contempla a criação de uma plataforma de biogás e tratamento de resíduo orgânico, em sociedade entre ambas as empresas, com controle da eB Capital. A plataforma foi concebida e terá a operação gerida pela Sebigas Cótica.

Conforme as empresas, serão as primeiras usinas com estas características a tratar resíduos orgânicos industriais em larga escala no Brasil, mitigando gases de efeito estufa e auxiliando as empresas brasileiras em suas metas de descarbonização a aterro zero. Metade dos recursos financeiros (R$ 300 milhões) são oriundos de capital próprio e serão utilizados para concluir a construção da primeira planta e iniciar a estruturação e construção das demais unidades.

Outros R$ 300 milhões estão sendo captados com instituições financeiras e fundos institucionais de organizações oficiais de fomento. Esta primeira planta já possui contrato firmado com a distribuidora Sulgás para fornecimento do biometano gerado para injeção diretamente no gasoduto da companhia.

Segundo a eB Capital, o mercado de transição energética no Brasil representa mais de R$ 130 bilhões em investimentos mapeados para os próximos cinco anos. “A associação com a Sebigas Cótica está em linha com a nossa estratégia de investimento em negócios com grande potencial de crescimento ao passo que geram impacto positivo para sociedade, como o caso da energia limpa ", afirma o cofundador da eB Capital, Pedro Parente.