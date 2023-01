Planta de biometano em Minas do Leão prevê operação para 2024

Se tudo transcorrer dentro do previsto, o município de Minas do Leão passará a contar com a operação de uma unidade de biometano (combustível que se origina a partir de resíduos orgânicos e que pode ser usado como substituto do gás natural de origem fóssil) a partir do primeiro semestre de 2024. O complexo é projetado para uma capacidade de produção de 66 mil metros cúbicos do biocombustível ao dia e deve significar um investimento de cerca de R$ 100 milhões.

Além desse empreendimento, a Biometano Sul, responsável pela iniciativa, planeja outra planta para gerar 34 mil metros cúbicos diários do biocombustível, em São Leopoldo, que deve representar o aporte de aproximadamente R$ 70 milhões. Essa última estrutura não tem uma data definida para o começo das atividades. Somadas as potências das duas unidades, se o biometano fosse engarrafado, seria possível encher mais de 17,5 mil botijões de 13 quilos por dia.

A Biometano Sul é constituída por sócios da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), que possui um aterro sanitário em Minas do Leão. Desse espaço provém o biogás gerado pelos resíduos ali depositados que a Biotérmica (empresa do mesmo grupo) transforma em energia elétrica. Agora, com a Biometano Sul, será dado um novo passo nessa cadeia, purificando o biogás para transformá-lo em biometano e possibilitando o seu aproveitamento como combustível para o segmento de transportes, uso industrial, entre outros. O aterro recebe hoje aproximadamente 3,5 mil toneladas de resíduos diariamente.

O diretor-presidente da CRVR/Biotérmica/Biometano Sul, Leomyr Girondi, adianta que está sendo negociado um acordo de venda da futura produção de biometano com a distribuidora gaúcha Sulgás, que pode ser a principal consumidora dessa oferta de gás. No entanto, ele frisa que também há a ideia de aproveitar o combustível para abastecer a frota de veículos que leva os resíduos provenientes de Porto Alegre para o aterro da CRVR em Minas do Leão. Outra hipótese é movimentar o biometano por cilindros (modalidade conhecida como GNC) para alimentar clientes industriais.

O conselheiro da Biometano Sul Roberto Faria diz que a perspectiva é que, futuramente, um novo gasoduto possa ser feito pela Sulgás ligando a planta de biometano até a malha de transporte de gás natural já existente. Ele detalha que será necessário instalar uma estrutura de aproximadamente 40 quilômetros desde Charqueadas, onde já há gasoduto. A conexão, além de Minas do Leão, beneficiaria com uma rede de fornecimento de gás os municípios de São Jerônimo e Butiá.

Girondi enfatiza que o uso do biometano ajudaria a diminuir a dependência do Rio Grande do Sul do gás natural fóssil importado. Atualmente, esse insumo chega ao Estado pelo gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) e é limitado a uma disponibilidade de cerca de 2,8 milhões de metros cúbicos ao dia. “E muitas indústrias, principalmente de médio e grande porte, estão buscando mudar sua matriz energética, procurando fontes ambientalmente mais adequadas”, conclui o executivo.