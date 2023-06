Fátima Bezerra anuncia formalização de adesão do Rio Grande do Norte ao programa de equilíbrio fiscal

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta quinta-feira (29) o decreto que formaliza adesão do Estado ao programa de equilíbrio fiscal. O empréstimo será de R$ 1,6 bilhão para recuperação de estradas estaduais.

O anúncio foi feito após reunião com o chefe do Executivo. De acordo com ela, o decreto será publicado na sexta-feira (30) no Diário Oficial da União (DOU).



"Esses recursos, para nós, são muito importantes, pois serão destinados prioritariamente para fazermos um grande investimento na recuperação e na malha rodoviária do Rio Grande do Norte, associado a investimentos também que vamos fazer na área do turismo e agricultura familiar", declarou a governadora.