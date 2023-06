Tecnopuc é premiado no Triple E Awards, em Barcelona

No ano em que completa duas décadas, o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) recebe mais uma distinção importante: a premiação com o quarto lugar na categoria Ecossistema de Inovação Global 2023 no prêmio Triple E Awards. O reconhecimento ocorreu na Conferência Mundial da Triple Helix Association, em Barcelona, na Espanha, que marca a transferência da sede da Triple Helix Association para a Universidade Ramon Llull.

O prêmio é organizado pelo Conselho de Credenciamento para Universidades Empreendedoras e Engajadas (ACEEU, na sigla em inglês), com sede na Alemanha, e composto por especialistas de renome mundial. Neste ano, foram mais de 1 mil instituições e ecossistemas de inovação participantes em diferentes categorias.

O reconhecimento e o prêmio mais importantes para o Tecnopuc foi o People’s Choise Award na categoria Ecossistemas de Inovação Global. Essa categoria teve o vencedor definido durante o evento e envolveu todos os participantes, tanto presenciais como online, por meio de um link disponibilizado na cerimônia.

comunidades gaúchas e brasileiras de inovação, como Reginp, Anprotec, InovaRS, Pacto Alegre que votaram nesta etapa do Prêmio”, destacou Jorge Audy, superintendente de inovação e desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc. “Reconhecemos e somos muito gratos às nossasque votaram nesta etapa do Prêmio”, destacou, superintendente de inovação e desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc.

A gestora de operações e empreendedorismo do Tecnopuc, Flavia Fiorin, também comenta a importância dos parceiros para trazer o prêmio para o Estado. “Ficamos muito felizes em receber esse reconhecimento internacional. Vencer o People´s Choise Award só mostra a força do nosso ecossistema”, reforça Flavia. O Triple E Awards é o primeiro prêmio a focar na terceira missão das universidades, que são os serviços à sociedade.

Além de Audy, Daniela Eckert, líder do Tecnopuc Startups, e Luís Carlos Pinto, secretário de inovação de Porto Alegre, estiveram na premiação representando o ecossistema gaúcho.

“O reconhecimento do Tecnopuc mostra a força do ecossistema de inovação de Porto Alegre. Foi uma grande emoção testemunhar o Tecnopuc, um dos principais pilares do ecossistema de inovação de Porto Alegre, ser reconhecido por especialistas globais como referência internacional de ecossistema de inovação. É ainda mais emocionante ver todo nosso ecossistema votando para que o parque recebesse também o prêmio de escolha popular na sua categoria”, destacou Luís Carlos.

Sobre os premiados

O Triple E Awards premiou as categorias Equipe de Inovação e Empreendedorismo do Ano, Universidade Verde do Ano e, na categoria principal, o Ecossistema de Inovação do Ano.

Entre as instituições e ecossistemas de inovação vencedores dos prêmios globais, nos últimos dois anos, destacam-se o Instituto Technion e Tel Aviv University (Israel), Universidade de Bolonha (Itália), Jönköping University (Suécia), Universidade de Stuttgard (Alemanha), Universidade de Valência e Universidade de Navarra (Espanha).